Lựa chọn an nhàn khi còn trẻ là “tử huyệt”, nhưng hấp tấp muốn mau chóng thành công lại dễ khiến chúng ta đi vào mê lộ: Xin hãy nỗ lực một cách khôn ngoan!

01

Rất nhiều người luôn ngưỡng mộ phong thái rạng ngời của những nhân vật thành công, thậm chí có người thầm nghĩ: Phải chi Jack Ma (Mã Vân) là cha của mình thì tốt biết bao!

Bạn đã bao giờ nghĩ như vậy chưa? Khi nghĩ như vậy bạn bao nhiêu tuổi? 15 tuổi? 20 tuổi? 25 tuổi? 30 tuổi?

Bạn vẫn còn trẻ như vậy, trong độ xuân xanh phơi phới đó, bạn không dám mạo hiểm, không dám nỗ lực kiếm học bổng, không chịu tìm tòi những thử thách trong công việc, không phấn đấu hướng đến ước mơ của mình. Bạn vừa kết bạn trên mạng xã hội, lướt web mua đồ, ngủ nướng đến trưa, vừa mơ mộng rằng tốt nghiệp xong sẽ vào làm ở một công ty nổi tiếng, làm một thời gian sẽ được thăng quan tiến chức. Mơ mộng rằng khởi nghiệp xong sẽ lập tức nhận được tiền đầu tư, cầm được tiền đầu tư là sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán. Mơ mộng rằng muốn gì sẽ có đó, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu tình, an hưởng những năm tháng êm đềm trong cuộc đời mình.

Nhưng dựa vào gì chứ? Dựa vào gì mà bạn cho rằng chẳng cần bỏ ra chút công sức nào, cuộc sống sẽ dâng đến tận miệng những thứ mà bạn muốn?

02

Có câu chuyện thế này: Năm xưa, khi thành lập Công ty Phiên dịch Hải Bác, Mã Vân luôn trong tình trạng thu không đủ chi. Để duy trì công ty, ông đã phải đi bán quần áo lót, quà tặng, thuốc men và các món đồ lặt vặt, tự mình bôn ba khắp nơi bán hàng, nếm đủ đắng cay tủi nhục, chịu đủ vất vả khổ sở. Trong suốt ba năm trời, công ty phiên dịch sống sót nhờ công việc buôn bán của Mã Vân.

Sau này, khi thành lập Alibaba, Mã Vân vẫn rất gian nan. Đi công chuyện bên ngoài đều phải đi bộ, rất ít khi gọi taxi. Nghe nói có một lần, ông cùng nhân viên ra ngoài mua đồ, do phải xách rất nhiều đồ nên chẳng còn cách nào khác là phải gọi taxi. Họ đứng bên lề đường, lúc sau có một chiếc ô tô hiệu Santana ghé vào, họ liền xua tay không đi, đợi mãi cho đến khi thấy một chiếc hiệu FAV mới chịu lên xe. Lí do là vì taxi hiệu FAV mỗi ki-lô-mét rẻ hơn 2 tệ so với xe Santana.

Chúng ta chỉ nhìn thấy mặt hào nhoáng, đẹp đẽ của những người thành công mà không hề biết rằng trước khi đạt được thành công, rất nhiều người trong số họ đã phải chong đèn thức đêm suốt bao năm tháng để làm việc cật lực, mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Rồi bao nhiêu lần ngã xuống bùn đen, thậm chí còn bị kẻ khác dẫm đạp lên. Lại gặp phải biết bao tình cảnh trớ trêu, lâm vào đường cùng bế tắc.

Khi mải miết đi tìm một công việc với mức lương cao, ổn định và không phải làm thêm, bạn cần hiểu rằng: Không bao giờ có công việc nào vừa nhiều tiền, vừa nhàn hạ lại gần nhà. Bạn cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Bạn hoàn toàn có thể thành công, nhưng thành công đó không thể đạt được chỉ trong ngày một ngày hai.

Khi than vãn rằng mình không có một người cha giàu có, bạn phải biết rằng: Thời đại này không thể dựa vào cha vào mẹ, mà phải dựa vào thực lực của bản thân.

03

Nhà chính trị học người Pháp - Raul Amoros đã thống kê nguồn gốc tài sản của những nhân vật giàu có nhất ở các quốc gia khác nhau, ông phát hiện ra rằng tỉ lệ những người giàu có nhất "nhờ cha nhờ mẹ" với những người giàu có nhất "nhờ năng lực của bản thân" về cơ bản là 1-1. Cũng có nghĩa là nếu bạn không có một ông bố giàu, bạn vẫn có cơ hội đạt được điều mình mong muốn nhờ vào năng lực của bản thân.

Khi đánh mất ước mơ của mình trong những tháng ngày đơn điệu, lặp đi lặp lại, bạn cần phải biết rằng mơ ước vẫn ở đâu đó, nhưng bạn có bắt tay vào thực hiện nó không? Bạn có thấy những ước mơ thuở nhỏ của mình thật mơ mộng hão huyền, bây giờ nghĩ lại thấy nực cười biết bao? Khi trưởng thành, những ước mơ đó đã bị cơm áo gạo tiền gặm nhấm dần, mất đi thứ hào quang lung linh vốn có? Bạn không còn hi vọng gì vào ước mơ của mình nữa sao? Nếu bạn chưa từng nỗ lực đi tìm kiếm nó, làm sao biết mơ ước không thể thành hiện thực?!

Khi ca thán rằng hoàn cảnh bất lợi, công việc khó khăn, bạn cần phải biết rằng kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng. Bất kì thời đại nào, kiếm tiền luôn giống như lao vào rừng rậm để khai phá và mở ra một con đường mới. Lắm khi trải qua muôn trùng khó khăn, nằm gai nếm mật, vật vã cả năm trời mà chẳng thu được đồng nào, thậm chí mất cả vốn liếng.

Mã Vân từng nói rằng, những ai bảo làm ăn dễ dàng đều là những kẻ bịp bợm. Thời đại nào cũng thế, làm ăn đều phải mạo hiểm, đều phải đổ rất nhiều mồ hôi, phải đầu tư công sức và trí óc… Những chuyện như trở thành tỉ phú sau một đêm chỉ có trong phim truyền hình mà thôi. Những công việc tốt đều đòi hỏi tích lũy thời gian và tâm huyết. Bỏ thời gian và tâm huyết chưa chắc đã giúp cho công việc thuận lợi, nhưng không chịu bỏ thời gian và tâm huyết thì chắc chắc không thể có công việc thuận lợi!

Khi bước trên hành trình của mình, hết ngó trái lại ngó phải xem lúc nào mới về đích, bạn cần phải hiểu rằng: Con đường đi đến thành công có vô số trở ngại và khó khăn, chỉ cần một vấn đề không thể giải quyết là rất có thể mọi công sức trước đó đều đổ sông đổ bể. Hấp tấp muốn mau chóng thành công rất dễ khiến chúng ta đi vào mê lộ.

04

Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời, cũng là những năm tháng then chốt có thể quyết định tương lai của một người. Nếu bạn lựa chọn an nhàn trong 10 năm, tương lai sẽ buộc bạn phải vất vả 50 năm để bù đắp lại. Nếu bạn bươn chải vất vả trong 10 năm, chắc chắn bạn sẽ thu được 50 năm hạnh phúc.

Tháng 11 năm 2015, Mã Vân – tỉ phú thích đi giày vải đã nói rằng: "Tôi nguyện dùng toàn bộ tài sản của mình để đổi lấy thanh xuân."

Để nói, điều quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là thời gian. Đừng lựa chọn cuộc sống an nhàn trong những năm tháng cần sự phấn đấu. Nhân khi còn ở độ thanh xuân, với sự nhiệt tình, năng động và những bài học thất bại, hãy bước về phía trước, dựng xây một cuộc đời khác biệt.

Thế nên, bạn à: ĐỪNG LỰA CHỌN AN NHÀN KHI CÒN TRẺ!

(trích Tony Buổi sáng)