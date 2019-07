Lừa đảo online: Ngang nhiên 'đội lốt' PNJ, Phú Quý, AEON

PNJ, Phú Quý, AEON cũng “tặng miễn phí”

Trào lưu “Tặng quà miễn phí” đang bùng nổ trên facebook . Bên cạnh nhiều “Công ty” nhỏ chưa phổ biến trên thị trường, nhiều thương hiệu đình đám ở Việt Nam như PNJ, Phú Quý hay AEON cũng có tên trong các chương trình này.

Cụ thể, một đoạn quảng cáo giới thiệu Công ty vàng bạc PNJ thực hiện chương trình “Tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật lần thứ 10”. Theo đó, “PNJ” tặng miễn phí bộ dây chuyền trái tim vàng trị giá 1,5 triệu đồng. Trong hình quảng cáo, sản phẩm là 1 dây chuyền vàng khá đẹp mắt và tinh tế.

Những thỏi son 3CE quen thuộc được đưa ra để thu hút khách.

“Chúng tôi hỗ trợ hoàn toàn giá sản phẩm và chi phí vận chuyển. Bạn chỉ cần thanh toán 150.000 đồng thuế VAT (10%)”, đoạn quảng cáo này cho biết.

3CE Store – AEON Mall Long Biên cũng rầm rộ quảng cáo chương trình tặng son 3CE trị giá 250.000 đồng. Khách hàng không phải trả tiền sản phẩm, chỉ phải trả 50.000 đồng phí ship. Trong chương trình này, cả 2 cái tên nổi tiếng và 3CE và AEON Mall Long Biên đều xuất hiện để lấy lòng tin từ khách hàng.

Vàng bạc Phú Quý cũng là một cái tên nổi tiếng trong làng trang sức Việt Nam. Hiện tại, Phú Quý Diamond Jewelry đang chạy chương trình đang triển khai chương trình “Tặng 39 chị dùng thử”. Phú Quý Diamond Jewelry không tặng miễn phí, không thu phí ship hay VAT mà chỉ lấy mức giá cực kỳ ưu đãi 199.000 đồng cho sản phẩm có giá bán dự kiến lên đến 2,299 triệu đồng. Mục đích của chương trình là “Cảm nhận và đánh giá chất lượng của sản phẩm”.

Chị Ngọc Hằng (Đống Đa, Hà Nội) tự nhận mình là “con nghiện” trang sức. Khi thấy cả PNJ và Phú Quý đều tung ra các chương trình hấp dẫn, chị hào hứng: “PNJ và Phú Quý là những thương hiệu nổi tiếng, chất lượng và tên tuổi đã được khẳng định. Khi thấy những đoạn quảng cáo như vậy, tôi quyết tâm mua bằng được”.

Ngang nhiên “đội lốt”

Khi đọc kĩ đoạn quảng cáo của PNJ, chị giật mình so sánh, sản phẩm dây chuyền của PNJ có giá khá cao. Dây chuyền vàng “giá rẻ” cũng dao động từ 2,7 triệu đồng tới 5,5 triệu đồng. Cao cấp hơn thì có giá tới 15 triệu đồng. Đó còn chưa kể mặt dây chuyền đắt đỏ không kém.

“Thấy mức giá 1,5 triệu đồng cho 1 sản phẩm khá đẹp của PNJ là quá vô lý nên tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi tìm danh sách sản phẩm trên website chính thức của PNJ thì không hề thấy sản phẩm này. Tôi nghi thương hiệu PNJ bị đội lốt để lừa đảo nên không tham gia nữa”, chị Hằng cho hay.

Còn theo tìm hiểu của phóng viên, trên website chính thức của PNJ, trong phần khuyến mại, không hề có thông tin về chương trình tặng quà kể trên. Không chỉ có vậy, thông tin email Hotro@pnj.com.vn mà bên tự nhận mình là “Công ty PNJ” cung cấp không hề tồn tại.

Khi phóng viên gửi mail để thử tính chính xác, Gmail đã gửi thông báo “Your message wasn't delivered to hotro@pnj.com.vn because the address couldn't be found, or is unable to receive mail”. Tạm dịch (Thư của bạn không thể gửi tới hotro@pnj.com.vn được vì không thể tìm thấy địa chỉ này hoặc địa chỉ này không sẵn sàng nhận thư).

Tương tự với Phú Quý Diamond Jewelry, trên trang chủ của Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý không hề xuất hiện chương trình ưu đãi như trên. Và tình trạng email tại địa chỉ cskh@phuquydiamond.com cũng “không được tìm thấy hoặc địa chỉ này không sẵn sàng nhận thư”.

Nếu các “Công ty PNJ và Phú Quý” chỉ cung cấp email thì 3CE Store – AEON Mall Long Biên còn cung cấp cả số điện thoại và địa chỉ chính xác để tạo lòng tin. Nhưng khi phóng viên gọi tới số rất đẹp do 3CE Store – AEON Mall Long Biên cung cấp 024 2696 5555 thì Tổng đài viên trả lời “Số điện thoại không đúng”.

Chưa hết, theo tìm hiểu của phóng viên, trong danh sách 15 shop mỹ phẩm đang hoạt động tại AEON Mall Long Biên do chính AEON Mall Long Biên cung cấp, không có shop 3CE nào cả.

“Tôi thấy các tài khoản facebook đã dựa vào thương hiệu lớn để quảng cáo được một thời gian rồi. Chỉ mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để bảo vệ cả người tiêu dùng và thương hiệu Việt”, chị Hằng bày tỏ mong muốn.