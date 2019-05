Luật sư nói về ông chủ Nhật Cường đã có lệnh bắt tạm giam vẫn bị truy nã

Có thể phối hợp với cảnh sát hình sự quốc tế Interpol

Theo ThS. Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn LS TP.Hà Nội), thông tin mà báo chí đã đăng vào 14.5 cho biết Bộ Công an đã có lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với ông chủ Nhật Cường Mobile. Đến ngày 19.5, trước thông tin truy nã đối với ông Bùi Quang Huy , rất nhiều người thắc mắc là nguyên nhân tại sao? Bởi theo quy định của pháp luật, khi đã khởi tố bị can, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đồng thời ra quyết định tạm giam hoặc quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú để thực hiện các hoạt động điều tra.

“Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Bùi Quang Huy đã rời khỏi nơi cư trú trước thời điểm cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. Bởi vậy, nếu không xác định được ông Bùi Quang Huy đang ở đâu, cơ quan điều tra buộc phải ra quyết định truy nã để bắt tạm giam, phục vụ công tác điều tra” – LS Cường cho hay.

Cũng theo LS Cường, do đối tượng đã bỏ trốn, bởi vậy việc truy nã bắt giữ đối tượng là hết sức cần thiết nhằm củng cố các tài liệu chứng cứ để buộc tội đối với các tội danh đã bị khởi tố, xử lý đúng người, đúng tội, làm căn cứ áp dụng các chế tài, đồng thời làm căn cứ mở rộng điều tra, xem xét xử lý các đối tượng có liên quan (nếu có).

Với những tội phạm có tổ chức, quy mô lớn, tính chất tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng, có thể có những đối tượng có chức vụ, quyền hạn thì việc điều tra sẽ hết sức khó khăn. Nếu đối tượng bỏ trốn, bị truy nã mà chưa bắt được hoặc bị can tự tử, bị sát hại để bịt đầu mối, sẽ khó khăn cho công tác điều tra. Bởi vậy, có thể cơ quan điều tra sẽ phối hợp với Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) để truy nã quốc tế đối tượng này và tiến hành thu thập chứng cứ từ các nguồn khác để làm rõ hành vi phạm tội, các tội danh và những đối tượng có liên quan.

Có phải do lộ thông tin dẫn tới bỏ trốn?

Còn LS Diệp Năng Bình (Trưởng VP Luật sư Tinh Thông Luật) cho rằng, trước thông tin ông chủ Nhật Cường đã bỏ trốn và đang bị truy nã, dù trước đó cơ quan công an đã thi hành Lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật, cũng khiến nhiều người băn khoăn. Điều này có thể được hiểu như sau:

Một là, khi thi hành lệnh bắt tạm giam không có sự hiện diện của ông chủ Nhật Cường tại nơi cư trú, do ông ta đã bỏ trốn trước hoặc trong quá trình khám xét khẩn cấp, trước giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Như vậy cần phải truy nã bị can. Việc bỏ trốn này cần làm rõ trong quá trình giải quyết vụ án, cần phải điều tra xem có việc lộ thông tin để ông này bỏ trốn hay không?

Hai là, ông chủ Nhật Cường đã bị bắt tạm giam nhưng hiện nay đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Đây là vấn đề thuộc về trách nhiệm của cán bộ nơi giam giữ khi để ông chủ Nhật Cường bỏ trốn.

Do vậy, để có thông tin rõ ràng, cơ quan điều tra cần phải có thông tin là ông chủ Nhật Cường đã bỏ trốn trong giai đoạn nào, khoảng thời gian nào để dư luận có thể nắm rõ.