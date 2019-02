Lực hút đầu tư tại dự án đô thị FLC Tropical City Ha Long

Điểm sôi động miền biển

FLC Tropical City Ha Long là một dự án với quy mô lên tới 88 ha, tọa lạc tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long. Đúng như tên gọi của mình, dự án mang hơi thở miền nhiệt đới trẻ trung, sôi động với 4 tòa chung cư: Hawaii Seaside, Botanic Garden, Bali Forest và Palm Village với 4 phong cách khác nhau.

Không chỉ sở hữu ý tưởng độc đáo, dự án còn gây ấn tượng với kiến trúc tổng quan ấn tượng nhờ sự tư vấn thiết kế của tập đoàn Humphreys & Partners Architects. Giám đốc một số sàn bất động sản nhận định, FLC Tropical City Ha Long có khả năng đáp ứng được thị hiếu của mọi phân khúc, nhu cầu khách hàng. Bởi mỗi tòa nhà là một màu sắc, một phong cách kiến trúc khác nhau nên giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa được phong cách ưng ý.

Không phải ngẫu nhiên FLC Tropical City Ha Long nhanh chóng trở thành điểm hấp dẫn trên thị trường bất động sản miền Bắc. Bên cạnh uy tín của chủ đầu tư, nhiều chuyên gia nhận định, dự án này hội tụ đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa trở thành nơi an cư lý tưởng cho nhiều gia đình.

Vì sao FLC Tropical City Ha Long tạo được sức hấp dẫn ở thị trường?

Tọa lạc tại phường Hà Khánh, Hạ Long, FLC Tropical City Ha Long cận kề hệ thống giao thông thuận lợi khi tiếp giáp các trục đường huyết mạch của Hạ Long, gần đường rẽ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long và gần trung tâm nút thắt giao thông của thành phố là ngã tư Loong Toòng. Vị trí này tạo điều kiện cho cư dân tương lai tiếp cận với những dịch vụ giải trí, y tế, giáo dục trọng điểm của thành phố.

Ngoài ra, việc ở gần các trục đường cao tốc cũng giúp cư dân dễ dàng kết nối với các tỉnh thành lân cận, khiến tập khách hàng của dự án không chỉ bó hẹp với cư dân Hạ Long mà cả người dân những tỉnh thành khác đến Hạ Long sinh sống.

Thiết kế độc đáo cùng hệ tiện ích phong phú nhằm nâng tầm chất lượng cuộc sống của các cư dân hiện đại.

Đặc biệt, theo góc nhìn phong thủy, FLC Tropical City Ha Long còn được đánh giá cao vì sở hữu vị trí “tựa sơn nghinh hải”, lưng tựa núi, mặt hướng thẳng ra biển Cửa Lục vô cùng ngoạn mục. Đây không chỉ là tầm nhìn đắt giá giúp nâng tầm giá trị bất động sản mà còn mang lại tài lộc, vượng khí cho gia chủ, đón năng lượng tích cực cho cuộc sống an lành, thuận lợi.

Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích đồng bộ, hiện đại của dự án cũng là yếu tố chinh phục được khách hàng. Với hơn 100 tiện ích bao gồm công viên cây xanh, clubhouse, khu thể thao phức hợp, phòng tập Gym & Spa hiện đại, nhà hàng, quán café, trung tâm thương mại, food center,... cư dân có thể thoải mái tận hưởng một cuộc sống tiện nghi, cân bằng về tinh thần và vật chất. Đặc biệt, bên trong dự án có quảng trường nhạc nước – nơi sẽ diễn ra nhiều sự kiện, buổi biểu diễn, hứa hẹn trở thành địa điểm vui chơi giải trí cư dân nơi đây cũng như của thành phố Hạ Long.

Những bậc phụ huynh còn có thêm lý do để lựa chọn căn hộ tại FLC Tropical City Ha Long là bởi bên trong sự án sở hữu hệ thống trường học liên cấp chất lượng cao từ cấp mầm non, tiểu học, THCS. Điều này giúp các bậc cha mẹ yên tâm khi không phải mất thời gian đưa đón con đi học, tiết kiệm thời gian, công sức cũng như đảm bảo sự an toàn tối đa cho con em mình. Hệ thống giáo dục đó cũng hứa hẹn sẽ là môi trường lý tưởng để các mầm non của FLC Tropical City Ha Long trưởng thành một cách toàn diện nhất, cả về thể chất lẫn trí tuệ.

FLC Tropical City Ha Long còn gây ấn tượng với thiết kế thông minh, tinh tế, chú trọng tối ưu không gian sử dụng. Với cơ cấu diện tích từ 45m2 – 57m2 gồm 1 – 2 phòng ngủ, căn hộ chung cư của dự án được thiết kế với không gian mở tạo ra không gian sử dụng tối đa, tận dụng đón ánh sáng, nắng và gió tự nhiên của biển. Với diện tích không quá lớn nhưng lại được tối ưu công năng sử dụng, không gian sống vẫn đảm bảo sự thoáng đãng, trong lành, FLC Tropical City Ha Long thậm chí còn chinh phục được những người trẻ muốn sở hữu cuộc sống tự lập đáng sống.

Với những ưu điểm vượt trội ở trên, FLC Tropical City Ha Long đang được đánh giá là sản phẩm hấp dẫn, hứa hẹn dẫn dắt về thanh khoản tại thị trường Hạ Long trong năm 2019.

