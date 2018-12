Lực lượng cảnh sát tinh nhuệ được bố trí bảo vệ 3.200 CĐV Malaysia tại sân Mỹ Đình

19h30 phút ngày 15/12, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình diễn ra trận đấu chung kết lượt về AFF Cup 2018 , giữa đội tuyển Quốc gia Việt Nam và đội tuyển Quốc gia Malaysia.

Trận đấu này sẽ thu hút được sự quan tâm, theo dõi của hàng chục triệu người hâm mộ trên cả nước. Bên cạnh đó, nhiều cổ động viên của Malaysia cũng đến cổ vũ cho đội nhà.

Trao đổi với PV về việc đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi diễn ra trận đấu, Thượng tá Nguyễn Thành Long – Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội cho biết: Trận Chung kết AFF Cup tại Mỹ Đình là sự kiện mang tầm cỡ Quốc gia nên công an thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện để bảo đảm an ninh trật tự để trận chung kết diễn ra an toàn.

Công an thành phố Hà Nội cũng có biện pháp bảo vệ đặc biệt cho 3.200 cổ động viên Malaysia ở khán đài C sân Mỹ Đình .

Lực lượng cảnh sát tinh nhuệ nhất sẽ được bố trí tại khu vực khán đài này để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống khủng bố, cháy nổ, các hành động xô xát, quá khích giữa các CĐV.

Theo đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam , Công an Hà Nội sẽ trực tiếp tham gia việc kiểm soát vé vào sân Mỹ Đình để đảm bảo không xảy ra tình trạng người không có vé vào sân như trận đấu trước tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Trung đoàn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Hà Nội cho biết: Trung đoàn CSCĐ Hà Nội sẽ điều động khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại sân vận động Mỹ Đình, đồng thời chống cổ động viên đua xe và cổ vũ đua xe trái phép sau trận đấu.

Tại sân Mỹ Đình, lực lượng cảnh sát sẽ sử dụng máy soi chiếu, các thiết bị nghiệp vụ để kiểm tra tư trang, các vật dụng CĐV mang theo vào sân.

Các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm hoặc các vật liệu có thể gây cháy nổ như pháo sáng sẽ bị cảnh sát thu giữ. Trường hợp CĐV đốt pháo sáng trong sân, cảnh sát sẽ đưa ra khỏi sân bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.