Lúc nào cũng vỗ ngực nói ‘Tôi muốn thành ông chủ, tôi muốn mở công ty… nhưng tôi chưa biết bắt đầu từ đâu’. Này bạn, bạn đang lãng phí tuổi trẻ của mình đấy!

Bạn vẫn thường được nghe câu chuyện về những doanh nhân thành đạt bắt đầu kinh doanh bằng niềm đam mê – thứ đam mê cháy bỏng có thể biến thành động lực bất cứ lúc nào khi họ gặp khó khăn.

Bạn cũng muốn được như họ, muốn kinh doanh và trở thành triệu phú. Bạn có ý tưởng để thực hiện nhưng chưa tìm thấy đam mê. Bạn cho rằng đam mê sẽ tự xuất hiện khi hoàn cảnh thích hợp, giống như trái táo rụng xuống đầu nhà vật lý Isaac Newton? Nếu bạn định chờ đợi đam mê đến, có thể bạn sẽ phải chờ đợi suốt đời mà đam mê vẫn chẳng xuất hiện đâu.

Hầu hết các bạn trẻ luôn vỗ ngực nói rằng "Tôi muốn thành ông chủ. Tôi sẽ thành lập công ty lớn vươn ra toàn cầu. Tôi sẽ thành triệu phú… Nhưng tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi chưa đủ đam mê để thực hiện những mục tiêu đó".

Theo Ramit Sethi, tác giả của cuốn sách bán chạy "Tôi sẽ dạy bạn cách làm giàu" (I will teach you to be rich), bạn không thể ngồi im chờ đợi đam mê đến nếu như bạn thực sự quyết tâm làm giàu và có ý tưởng kinh doanh.

"Rất nhiều người chờ đợi đam mê từ trên trời rơi xuống. Họ dùng đam mê để trì hoãn cho việc mình chưa thể làm giàu. Nhưng thực tế là đam mê chẳng bao giờ tự xuất hiện cả, bạn phải đi tìm đam mê cho chính mình" – Sethi nói.

Vậy tìm kiếm đam mê bằng cách nào?

"Bạn hãy đam mê bất cứ một cái gì mà bạn có khả năng làm tốt" – Sethi khuyên các bạn trẻ đang bắt đầu khởi nghiệp.

Chuyên gia này thừa nhận, khi ông bắt đầu viết ra những cuốn sách về quản lý tài chính cá nhân, ông vẫn tiếp tục học thêm về tài chính. Khi kiến thức được mở rộng và khả năng viết lách cải thiện, ông càng thêm đam mê.

"Tôi có thể quan sát cách mà mọi người đang thay đổi nhờ những cuốn sách của tôi. Họ bắt đầu đầu tư và tiết kiệm tiền. Điều đó thật tuyệt vời" – Sethi cho biết.

Thêm vào đó, vị tác giả này cũng cho rằng, nếu chỉ chờ đợi đam mê là chưa đủ. "Đừng nghĩ rằng bạn chỉ cần chờ đợi đam mê đến là sẽ bùng nổ và thành công".

Ai cũng có thể đưa ra ý tưởng kinh doanh, nhưng chỉ có những doanh nhân mới có thể biến ý tưởng thành hiện thực. Đó chính là sự khác biệt!

"Đam mê bắt đầu bằng sở thích và sở thích không phải là thứ bạn chỉ cần phát hiện ra là xong. Bạn cần phải tìm tòi, nghiên cứu và đào sâu hơn nữa mới có thể biến đam mê thành hành động" – nhà tâm lý học Angela Duckworth từng cho biết.

Điều quan trọng ở đây không phải là bạn có ước mơ và đam mê hay không, mà chính là việc bạn cố gắng học hỏi và trau dồi kỹ năng để đam mê phát triển theo thời gian.

Thành công không phải là câu chuyện cổ tích hay huyền thoại, nó là thực tế được tạo nên từ đam mê và quyết tâm thực hiện đam mê đến cùng. Và đó cũng không phải là câu chuyện của ai khác, ngoài chính bạn!