Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh về tình hình tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn Bình Phước những tháng đầu năm 2017 và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các tổ chức tín dụng, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã thông tin cho các đại biểu một số nét chung về tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN và những kết quả nổi bật trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng những tháng đầu năm 2017.

Đánh giá cao những diễn biến tích cực trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn Bình Phước những tháng đầu năm 2017, Phó Thống đốc yêu cầu Chi nhánh NHNN tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò quản lý nhà nước, theo dõi, đánh giá được tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú ý đến hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của NHTW và tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; tích cực triển khai các chương trình đối thoại doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, thiết lập trật tự cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức tín dụng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; thực hiện tốt công tác thanh toán, điều hòa tiền mặt, an toàn kho quỹ; tăng cường quan hệ phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội và các sở, ban, ngành, cơ quan của địa phương; thực hiện tốt công tác truyền thông về tiền tệ và ngân hàng.

Phó Thống đốc đề nghị các tổ chức tín dụng trên địa bàn Bình Phước tiếp tục tập trung nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là nông nghiệp, nông thôn; luôn luôn chú ý gắn tăng trưởng với đảm bảo chất lượng tín dụng; cạnh tranh lành mạnh, nhất là về lãi suất; thực hiện tiết kiệm chi phí để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NHNN về tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Theo báo cáo của NHNN chi nhánh Bình Phước, đến cuối tháng 4/2017, nguồn vốn huy động tại chỗ đạt 25.365 tỷ đồng, tăng 3,24% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt 44.748 tỷ đồng, tăng 20,47% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 10.695 tỷ đồng, dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn đạt 26.172 tỷ đồng với khoảng 80.000 khách hàng còn dư nợ.

