Lương nhân viên phố Wall tăng cao nhất kể từ sau khủng hoảng

Mức lương thưởng trung bình trong ngành chứng khoán Phố Wall đã tăng 13% lên 442.500 USD trong năm 2017, CNN dẫn một báo cáo từ Thomas DiNapoli - người đứng đầu Cơ quan Kiểm toán và Kiểm soát của bang New York, cho biết.

Đây là mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng năm 2008 và là mức cao thứ 3 từ trước đến nay (đã được điều chỉnh theo lạm phát).

"10 năm sau sự sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers, Phố Wall rõ ràng không cần phải quay trở lại những ngày quá nhiều rủi ro để tận hưởng lợi nhuận cao", DiNapoli viết trong một thông cáo.

Theo số liệu của FDIC, trong quý 2, lợi nhuận của các ngân hàng Phố Wall đã chạm mức kỷ lục 60,2 tỷ USD, một phần nhờ chính sách giảm thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù lợi nhuận tốt, Cơ quan Kiểm toán và Kiểm soát bang New York của ông DiNapol vẫn ghi nhận số lượng việc làm trên phố Wall năm 2017 đã giảm nhẹ xuống 176.900 từ mức 177.000 một năm trước đó. Con số này thấp hơn 6% so với cao điểm tước khủng hoảng vào năm 2007.

Phố Wall đóng vai trò lớn đối với nền kinh tế của cả bang New York và thành phố New York nói riêng. Ngành chứng khoán Phố Wall chiếm hơn 20% tổng số tiền lương của khu vực tư nhân bang New York, dù chỉ chiếm chưa tới 5% lượng việc làm, theo báo cáo của DiNapoli.