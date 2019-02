Lý do bất ngờ khiến Tổng thống Trump chỉ ngủ 4 tiếng mỗi đêm và có lịch trình làm việc "khác người"

Có bao giờ bạn thắc mắc: những doanh nhân thành đạt và chính trị gia nổi tiếng thế giới làm gì khi bắt đầu ngày mới không? Mới đây, tờ Axios đã tiết lộ những thông tin thú vị về lịch trình một ngày làm việc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.



Theo đó, Tổng thống Donald Trump là người dậy sớm nhưng thích làm việc muộn hơn tại văn phòng. Các nguồn tin cho biết, ông Trump thường thức dậy trước 6 giờ sáng và năm giờ đầu tiên của buổi sáng, ông dành cho "thời gian điều hành". Thời gian này của tổng thống Mỹ không bao gồm các cuộc họp hay sự xuất hiện chính thức. Ông Trump cũng thường xuyên đăng tải một số nội dung lên Twitter. Theo tính toán từ The Washington Post, khoảng một nửa số tweet của tổng thống từ ngày 7/11/2018 đến ngày 1/2/ 2019 - đã được gửi trước 11 giờ sáng.

Ông Trump "chính thức" bắt đầu ngày làm việc của mình vào khoảng 11 giờ sáng. Đây cũng là thời gian mà các cuộc họp bắt đầu. Bữa trưa diễn ra vào khoảng 12:45, tiếp theo đó là một số cuộc họp, tham gia truyền thông, các bài phát biểu.

Trong khi đa số các tỷ phú, người thành công đều xem việc dậy sớm để làm việc ngay là bí quyết thành công thì Tổng thống Donald Trump lại bắt đầu làm việc khá muộn.

Với Trump, ông thích bỏ bữa sáng và không ưu tiên tập thể dục. Chia sẻ với tờ Reuters năm 2018, ông nói: "Tôi tập thể dục. Ý tôi là đi bộ, đi chỗ này, đi chỗ kia. Tôi chạy qua tòa nhà. Tôi tập thể dục nhiều hơn mọi người nghĩ". Trump không tiết lộ ông đi ngủ lúc mấy giờ, tuy nhiên ông cho rằng bản thân ông không thấy cần thiết phải ngủ đủ bảy đến tám tiếng.

Trong cuốn sách "Think Like a Billionaire" của mình, Trump viết: "Đừng ngủ nhiều. Tôi thường ngủ khoảng bốn giờ mỗi đêm". Gwenda Blair, người viết tiểu sử của Trump thậm chí đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 với The Guardian rằng Tổng thống Mỹ "đã nói rất nhiều về việc ông ngủ rất ít và cho rằng những người mê ngủ là lười biếng."

Đó là một ngày làm việc của Tống thống Mỹ, vậy còn những tỷ phú khác thì sao?

1. Tim Cook

Giám đốc điều hành của Apple bắt đầu một ngày làm việc lúc 4 giờ sáng và ngủ 7 tiếng mỗi đêm. Thói quen của ông ấy là xem xét ý kiến ​​của khách hàng về các sản phẩm của Apple và dành ít nhất một giờ tại phòng tập thể dục. Trong một cuộc phỏng vấn với Axios, Cook chia sẻ: "Điều này giúp tôi tránh xa được căng thẳng".

2. Kevin O'Leary

Cá mập khó tính của "Shark Tank" thức dậy lúc 5 giờ sáng sau khi có một giấc ngủ dài 6 tiếng. Chia sẻ với CNBC Make It, O'Leary nói: "Tôi đạp xe đạp - xem tin kinh doanh quốc tế từ 5 đến 6 giờ sáng". Đến 6:30 sáng, ông sẽ đi làm.

3. Richard Branson

Nhà sáng lập Virgin Group thường dậy vào lúc 5 giờ sáng. Trong một bài đăng trên blog của mình, tỷ phú Branson viết: "Lý do tôi thích thức dậy sớm là để có thể làm việc qua email của mình trước khi cả thế giới cùng đăng nhập vào". Bên cạnh đó, ông cũng thường chơi quần vợt, chạy bộ hoặc lướt ván. "Sau đó, tôi ăn sáng và dành thời gian cho gia đình. Tập thể dục và thời gian dành cho mái ấm của mình giúp tôi có một tâm thế tuyệt vời trước khi bắt tay vào công việc", ông nói.

4. Jeff Bezos

CEO của Amazon chia sẻ trong một buổi nói chuyện ở Washington, DC vào năm 2018 rằng sau tám tiếng ngủ ngon, ông "thích đọc báo, uống cà phê, ăn sáng với các con trước khi lũ trẻ đến trường". Bezos nói thêm: "Tôi thích tham dự các cuộc họp "IQ cao" trước bữa trưa".

5. Oprah Winfrey

Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey thường thức dậy lúc 7 giờ sáng sau khi ngủ khoảng 5 tiếng mỗi tối. Phần quan trọng nhất trong buổi sáng của bà là duy trì thiền định trong thói quen hàng ngày. Oprah nói rằng: "Mọi thứ bắt đầu và kết thúc bằng sự tĩnh lặng", điều này khiến bà tràn trề hi vọng, với một cảm giác mãn nguyện và niềm vui sâu sắc.

6. Elon Musk

Người sáng lập Tesla nói rằng ông thường ngủ 6 tiếng và thức dậy lúc 7 giờ mỗi sáng. Ông dành khoảng một giờ để kiểm tra email trước khi đưa con đi học. Bữa sáng không phải là ưu tiên hàng đầu của Musk – nhưng ông luôn dành thời gian để tắm bất kể khi nào. Trong chương trình Ask Me Anything (AMA) trên mạng xã hội Reddit, Musk nói ông tin rằng tắm là thói quen hàng ngày có tác động tích cực nhất đến cuộc sống của ông.

7. Dolly Parton

Ca sĩ nhạc đồng quê huyền thoại Dolly Parton thức dậy lúc 3h sáng mỗi ngày để ngồi thiền và hoàn thành phần lớn công việc của mình trước 7 giờ sáng. Giống như Trump, Parton cũng là một thành viên của giới thượng lưu không quá coi trọng giấc ngủ. "Tôi không cần ngủ nhiều", cô nói trong một cuộc phỏng vấn với E! News. "Tôi cũng nhận được điều đó từ cha tôi. Làm việc chăm chỉ và không ngủ nhiều là những thói quen của bố ảnh hưởng tới tôi. Nhưng tôi vẫn ngủ đủ giấc, chỉ là sự trao đổi chất của tôi không cần ngủ nhiều."