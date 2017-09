Lý do hạt Chia được mệnh danh là thực phẩm lành mạnh nhất hành tinh

Chất chống oxy hoá: Giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị ung thư, các gốc tự do và lão hóa do hạt chia có một thành phần chống oxy hoá rất cao. Việc bổ sung thường xuyên các hạt này có thể giúp bạn chống lại ung thư, làm chậm quá trình lão hóa và trên hết là bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do có thể gây ra các vấn đề về sức khoẻ.

Giàu Axit béo omega-3: Tương tự như hạt lanh, hạt Chia giàu axit béo omega-3. Những axit béo này rất cần thiết cho một bộ não khỏe mạnh, chúng giúp trẻ hoá các tế bào não. Điều này tăng cường bộ nhớ và sức mạnh của não. Do đó, nếu mắc chứng hay quên, mệt mỏi bạn nên thường xuyên ăn hạt Chia.

Cung cấp các khoáng chất cần thiết: Hạt Chia giàu các khoáng chất cần thiết như canxi, magiê, mangan và phốt pho.

Giàu chất xơ: Đây cũng là một trong những lợi ích sức khoẻ của hạt Chia. Chất xơ được biết đến làm giảm viêm và làm giảm mức cholesterol. Chia hạt có hàm lượng chất xơ cao và chỉ với hai muỗng canh hạt chia bạn sẽ nhận được 1/3 chất xơ cần thiết.

Cải thiện sức khoẻ tim: Theo một nghiên cứu của phòng khám Cleveland, hạt giống Chia đã được chứng minh là giúp giảm huyết áp và đái tháo đường. Điều này có nghĩa là việc bổ sung thường xuyên các hạt này có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề về tim và các biến chứng của bệnh.

Giảm thèm ăn: Đây là cảm giác thoả mãn hoặc no đủ. Chia hạt chứa tryptophan, cần thiết trong việc điều tiết sự thèm ăn, nhất là giữa các bữa ăn. Sự kết hợp giữa chất xơ, protein của hạt chia làm cho bạn no nhanh hơn.

Giúp giảm cân: Chia hạt rất phổ biến cho việc giảm cân. Những hạt này làm giảm sự thèm ăn, giúp bạn cảm thấy no lâu và ngăn ngừa các loại thực phẩm nhất định bị hấp thụ vào cơ thể. Do hàm lượng chất xơ cao, chúng còn giúp tiêu hóa khoẻ mạnh. Vì lý do này mà rất nhiều người trên thế giới đang sử dụng hạt Chia như một giải pháp cho việc giảm cân.

Hàm lượng protein cao: Hạt Chia chứa một lượng đáng kể protein thực vật. Protein có một số lợi ích cho cơ thể. Ví dụ như giúp trong việc hình thành các mô cơ và cũng giúp cải thiện tâm trạng do căng thẳng.