Lý do khó trông đợi Ngân hàng Nhà nước nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ được như các nước khác

Công ty chứng khoán KB Securities (KBSV) vừa có báo cáo phân tích vĩ mô về lạm phát tháng 2.

Trong tháng 2, giá thịt lợn hơi giảm mạnh, bên cạnh nguyên nhân đến từ yếu tố cung cầu (nhu cầu giảm, nguồn cung hồi phục), còn do tác động từ yêu cầu giảm giá thịt lợn hơi của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT).

KBSV cho biết, giá thịt lợn hơi trong kỳ tính CPI tháng 2 (20/1 – 19/2) dự báo giảm khoảng 5% so với tháng 1 – xuống mức trung bình còn 80.000 đồng/kg. Mức giảm này do các nguyên nhân chính sau đây: Nhu cầu thịt lợn giảm mạnh sau Tết Nguyên Đán và do dịch Corona bùng phát; Nguồn cung trong tháng 2 sẽ được cải thiện.

Theo dự báo từ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ước tính lượng thịt lợn cung cấp ra thị trường trong tháng 2 đạt khoảng 330.000 tấn và sẽ tăng dần thêm khoảng 10.000 – 20.000 tấn/tháng trong các tháng tiếp theo.

Nguyên nhân nữa là yêu cầu của Bộ NN&PTNT, đưa ra vào ngày 13/2 tới các doanh nghiệp lớn, giảm giá thịt lợn hơi xuống còn khoảng 75.000 VNĐ/kg để hạn chế ảnh hưởng tới tăng trưởng CPI. Ngay sau đó, giá thịt lợn hơi đã giảm xuống khoảng 79.000 VNĐ/kg và xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục.

Trong khi đó, giá xăng cũng giảm mạnh trong 2 lần điều chỉnh gần nhất (30/1 và 14/2/2020). Theo đó, giá xăng E95 trong kỳ tính CPI tháng 2 giảm khoảng 6% so với tháng 1 – xuống trung bình còn 19.750 VNĐ/lít. Mức giảm này là do giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm mạnh trong bối cảnh dịch Corona lan rộng. Kể từ đầu năm, giá dầu Brent giảm tới 13% trong khi giá dầu WTI giảm 14%.

KBSV ước tính chỉ số CPI tháng 2 đạt -0,46% so với tháng trước và 5,11% so với cùng kỳ, lạm phát bình quân đạt 5,77%. Lạm phát cơ bản bình quân ước tính đạt 2,96% so với cùng kỳ.

"Chúng tôi điều chỉnh giảm mức dự báo cho chỉ số CPI tháng 2, xuống còn bình quân khoảng 5,77% so với cùng kỳ, do giá các nhóm hàng trong rổ hàng hóa đều có xu hướng giảm mạnh dưới tác động của dịch Corona. Lạm phát cơ bản bình quân nhờ đó cũng sẽ hạ nhiệt tương đối xuống còn khoảng 2,96% so với cùng kì", nhóm phân tích đưa ra nhận định.

Cả lạm phát và lạm phát cơ bản bình quân, ít nhất trong quý 1/2020 đều ở mức cao so với kế hoạch đặt ra đầu năm của Chính Phủ, do vậy dư địa để NHNN có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn vẫn rất hạn chế.

"Đây là cơ sở chính để chúng tôi cho rằng NHNN sẽ không có động thái nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ trong nửa đầu năm để hỗ trợ tăng trưởng như các NHTW khác trong khu vực", KBSV cho biết.

Bước sang nửa cuối năm 2020, mức tăng CPI bình quân dự báo sẽ dần hạ nhiệt do mức nền cùng kỳ 2019 bắt đầu chịu ảnh hưởng của giá thịt heo cao. Do đó, KBSV duy trì dự báo CPI bình quân năm 2020 ở mức 3,7%.