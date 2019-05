Lý do nào khiến Hà Đông luôn là đích đến của nhiều nhà đầu tư?

Cú hích mang tên Aeon Mall

Năm 2015, sự ra đời của Aeon Mall Long Biên đã tạo cho thị trường bất động sản khu vực phía Đông Nam Hà Nội một cú hích mạnh mẽ. Giao dịch ở cả phân khúc nhà thấp tầng và chung cư đều tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, đất thổ cư và đất phân lô dự án lân cận Aeon Mall tăng từ 80-100%, thanh khoản dễ dàng. Bộ mặt của vùng đất bên kia cầu hoàn toàn thay đổi nhờ thương hiệu bán lẻ số 1 Nhật Bản.

Đến cuối năm 2017, thông tin về Aeon Mall Hà Đông manh nha khiến sự chú ý đổ dồn về khu vực này, đặc biệt là An Hưng – Dương Nội – vị trí tiệm cận trung tâm thương mại. Khi đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông khởi công, khu vực Dương Nội – Hà Đông đã thiết lập mặt bằng giá mới. Đơn cử, khu biệt thự Dương Nội, mặt đường 40 – trục chính vào dự án Aeon Mall Hà Đông, giao dịch thứ cấp trước Tết từ 60 triệu đồng/m2 đã tăng lên khoảng 90 triệu đồng/m2 vào hiện tại.

Khu đô thị An Hưng lân cận cũng thu hút giới đầu tư với mức tăng từ khoảng 70 triệu đồng/m2 đất lên mức gần 100 triệu/m2 đất. Không chỉ có nhà ở thấp tầng, chung cư khu vực này cũng ghi nhận sự tăng trưởng tốt. Mức tăng giá này ngoài sức bật của Aeon Mall còn đến từ kỳ vọng từ hệ thống hạ tầng hoàn thiện.

Chung cư The Terra – An Hưng được mở bán vào tháng 6/2019.

Hấp lực mạnh dòng tiền đầu tư

Sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng giao dịch và biên độ giá khiến nhiều năm qua, Hà Đông nói riêng và khu Tây nói chung chứng kiến cuộc đổ bộ của hàng loạt đại gia địa ốc đình đám như Vingroup và Văn Phú – Invest.

Sức hút của bất động sản khu vực này còn nằm ở mặt bằng giá hợp túi tiền, chi phí đầu tư không quá lớn, hứa hẹn dư địa tăng giá trong tương lai cao. Tại Hà Đông, dòng sản phẩm nhà ở đánh "đúng và trúng" nhu cầu khách hàng là căn hộ cao cấp giá cả hợp lý, căn hộ trung cấp, bình dân đều đạt thanh khoản cao, được đánh giá là kênh đầu tư hiệu quả. Trên thực tế, trong khi giá bán của những dự án siêu sang "dậm chân tại chỗ" suốt thời gian dài thì Báo cáo quý I/2019 của Savills ghi nhận nguồn cầu lớn từ người mua để ở và nhà đầu tư dẫn đến khối lượng giao dịch của căn hộ trung cấp chiếm 70% tổng số giao dịch, đạt mức tăng cao nhất (99% theo năm) trong ba phân khúc. Giá bán căn hộ trung cấp cũng tăng 8% theo năm. Do đó, giới đầu tư nhỏ, lẻ cũng không bỏ lỡ cơ hội sinh lời tại vùng đất đầy tiềm năng này.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của dự án The Terra An Hưng, do Văn Phú – Invest (Mã: VPI) làm chủ đầu tư đang thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Hiện tại, các sản phẩm shophouse của dự án này đang giao dịch rất sôi động. Chính vì thế, phần chung cư của The Terra An Hưng tiếp tục được thị trường trông ngóng. Dự án Vinhomes Smart City, Park City và The Terra An Hưng sẽ là các tâm điểm về nguồn cung, tiếp tục đưa khu vực Hà Đông nói riêng và phía Tây thành phố nói chung thành điểm hấp dẫn về giao dịch bất động sản.