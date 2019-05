Lý giải sức hút của phân khúc căn hộ hạng sang trung tâm Quận 1

Căn hộ Quận 1 – tài sản định danh chủ sở hữu

Sở hữu một bất động sản (BĐS) ngay trung tâm quận 1 luôn là nhu cầu ưu tiên của giới thượng lưu, những nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Bởi cư dân quận 1 được hưởng đặc quyền "một bước chân có cả thế giới" khi nơi đây tập trung nhiều cơ quan hành chính - kinh tế - văn hóa hàng đầu cả nước.

Song song đó, giới phân tích thị trường cho biết giá nhà tại khu vực trung tâm quận 1 còn nhiều cơ hội tăng trưởng mạnh so với nhiều thành phố trung tâm khác trong khu vực. Chẳng hạn như, giá trung bình căn hộ hạng sang tại Tokyo là 15.800 USD mỗi m2, tại Singapore là 25.600 USD và tại Hong Kong là 45.500 USD trong khi giá ở quận 1 đang dao động ở mức khoảng 117 triệu đến 164 triệu đồng/m2 (5.000 - 7.000 USD/m2). Mức giá tốt, biên độ tăng giá lại cao nên lượng khách hàng quan tâm đầu tư ngày càng nhiều. Theo thống kê từ CBRE Việt Nam thì mức tăng bình quân của bất động sản quận 1 từ 15% đến 20% mỗi năm

Trung tâm quận 1 sôi động, hiện đại, sầm uất thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm .

Lý do khác khiến giới đầu tư sẵn sàng bỏ tiền vào BĐS hạng sang hiện nay là quỹ đất sạch tại khu vực trung tâm ngày càng khan hiếm. Trong bối cảnh nguồn cung mới căn hộ tại TP.HCM nửa đầu năm sụt giảm, đặc biệt là phân khúc tầm trung, thì ngược lại tỷ trọng phân khúc cao cấp và hạng sang lại gia tăng đáng kể, chiếm đến 60% nguồn cung căn hộ được chào bán tại TP.HCM trong quý 1/2019. Điều đó cho thấy căn hộ hạng sang tại trung tâm Sài Gòn đang có sức hút lớn với giới thượng lưu.

Được giới thiệu ra thị trường cuối năm 2018, The Grand Manhattan liên tục khuấy động thị trường bất động sản hạng sang quận 1 trong suốt hai quý vừa qua. Tọa lạc vị trí 2 mặt tiền đường Cô Bắc và Cô Giang ngay lõi trung tâm Quận 1, The Grand Manhattan mang đến khoảng 1.000 căn hộ hạng sang sở hữu lâu dài với giá khởi điểm khoảng từ 140 triệu đồng/m2 (6.000USD/m2). Sau khi 2 tòa tháp đầu tiên được giới thiệu ra thị trường và nhận về những kết quả tốt ngoài mong đợi, trong tháng 5 này dự án ra mắt tòa tháp mới – Riverview, đây cũng là tòa tháp sở hữu tầm nhìn "triệu đô".

Bà Elena Goh – nhà đầu tư bất động sản người Singapore cho biết: "TP.HCM là một thị trường mà vợ chồng tôi đã để ý từ lâu. Khi dự án The Grand Manhattan vừa ra mắt, chúng tôi đã quyết định chọn ngay. So với những thị trường khác mà tôi đã đầu tư như Hong Kong, giá một căn hộ hạng sang tại TP.HCM thấp hơn nhiều, trong khi tỷ suất sinh lợi cho thuê ở trung tâm TP.HCM lên tới 4-5%, tại Hong Kong, con số này chỉ xấp xỉ 1-2%".

Lọt vào "mắt xanh" của những nhà đầu tư BĐS kỳ cựu không chỉ nằm ở tỷ suất sinh lời của căn hộ mà còn vì tiềm năng tăng giá của loại BĐS này là rất lớn.

Một khách hàng của dự án The Grand Manhattan - Lý Quốc Hùng (Việt kiều Hà Lan) cho biết: "Tôi đã đầu tư nhiều tại thị trường trong nước và rất thích thương hiệu Novaland, có uy tín, bàn giao nhà đúng tiến độ. Hi vọng dự án hoàn thành đúng cam kết và The Grand Manhattan trở thành ngôi nhà chất lượng cao khi gia đình tôi về sống tại Việt Nam."

Căn hộ The Grand Manhattan cũng được nhiều doanh nhân, diễn viên lựa chọn như một tài sản khẳng định vị thế. Có nhiều lý do để họ sở hữu tài sản cao cấp giữa trung tâm Quận 1 nhưng tựu chung vẫn là những giá trị "hiếm có khó tìm" mà dự án căn hộ hạng sang này đem lại.

The Grand Manhattan được thiết kế sang trọng xứng tầm với giới thượng lưu của cư dân quận 1.

Diễn viên – Doanh nhân Chi Bảo, một khách hàng của The Grand Manhattan cho biết: "Sống ở khu trung tâm Quận 1, TP.HCM hơn 10 năm nay nên Chi Bảo hiểu rõ các giá trị bền vững của bất động sản trong khu vực này. Có thể thấy nhu cầu sống tại Quận 1 của các chuyên gia nước ngoài, doanh nhân rất cao The Grand Manhattan mang đến khoảng 1.000 căn hộ hạng sang sở hữu lâu dài với giá khởi điểm khoảng từ 140 triệu đồng/m2 (6.000USD/m2)."

Còn anh Trần Quang Hải Long (Quận Phú Nhuận) thì lại chuộng "view" ra bờ sông hoặc nhìn về Quận 1 đều rất đẹp. "Nhà mẫu thiết kế sang trọng, đường nét chi tiết, không gian thoáng mát, nhiều ánh sáng khiến gia đình tôi rất thoải mái và hài lòng."

Lấy cảm hứng từ quận Manhattan, New York, thủ phủ văn hóa, tài chính và giải trí của thế giới, nơi khởi nguồn cảm hứng cho những tác phẩm kinh điển, The Grand Manhattan nói chung và tháp Riverview nói riêng, thật sự đắt giá trong phân khúc căn hộ hạng sang và là niềm kiêu hãnh của người sở hữu.