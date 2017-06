Lý giải tình cảnh khốn cùng của Qatar Airways qua một tấm bản đồ

Khi Bahrain, Ả rập Xê út và Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, họ cũng đóng cửa luôn không phận bao quanh vương quốc này. Đây thực sự làm điềm gở với Qatar Airways khi các chuyến bay của hãng gần như không có đường để bay ra hay bay vào sân bay chính.

Dù có dân số hơn 2 triệu người nhưng không phận mà Qatar quản lý rất nhỏ so với quy mô của đất nước. Nó còn bị bao bọc phần lớn bởi không phận Bahrain. Phần còn lại ở phía đông do Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và phía nam do Ả rập Xê út quản lý.

Việc không thể truy cập vào không phận của Ả rập Xê út có thể khiến Qatar Airways phải vẽ lại đường bay tới khu vực châu Phi trong khi bị chặn bởi không phận Bahrain có thể khiến hoạt động của hãng rơi vào thảm họa và gần như bị cô lập với thế giới. Thậm chí, việc bay tới phi trường ở thủ đô Doha cũng là thách thức với các phi cơ Qatar Airways.

Quyền truy cập không phận nằm hoàn toàn dưới sự cho phép của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, do Bahrain và Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đã ký Thỏa thuận Quá cảnh Dịch vụ Hàng không Quốc tế nên chưa thể xác định việc cấm máy bay của Qatar Airways có hợp lệ hay không khi Qatar cũng là một bên ký kết thỏa thuận này.

Trong khi đó, việc đóng cửa không phận của Ả rập Xê út là đúng luật.

Theo Flightradar24, Bahrain đã thông báo cho các phi công về việc giới hạn những chuyến bay tới và đi từ Qatar bởi các hãng hàng không của Qatar. Theo đó, Bahrain sẽ mở một đường bay duy nhất cho các máy bay tới và đi từ Qatar, đồng nghĩa với nguy cơ tắc nghẽn đường hàng không nghiêm trọng trong khu vực.

Trong 2 thập kỷ qua, Qatar Airways là một trong những hãng hàng không có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Năm 2015, chuyên trang về hàng không Skytrax xếp hạng Qatar Airways là một trong những hãng hàng không tốt nhất thế giới.

Linh Anh

Theo Nhịp sống kinh tế/Business Insider