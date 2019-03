Ly kỳ chuyện bảo vệ CEO Facebook Mark Zuckerberg đẳng cấp nguyên thủ

Mark Zuckerberg là CEO Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới. Theo danh sách tỷ phú Forbes 2019 , anh đứng hạng 8 với tài sản khoảng 62,3 tỷ USD. Với vị thế và tài sản kếch xù như vậy, ông chủ trẻ tuổi chắc chắn phải đối mặt với không ít nguy cơ.

Theo nguồn tin của Business Insider, đầu những năm 2000, Zuckerberg được bảo vệ 24/7 nhưng khi đó, anh thường bỏ đi mà không báo với ai, dù là rời văn phòng, đi đến bar hay chạy bộ. Theo thời gian, anh bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của các bảo vệ quanh mình. Cuộc sống của anh dường như gần gũi với cuộc sống của một nguyên thủ hơn là kỹ sư 34 tuổi khi mà các biện pháp bảo vệ ngày một tinh vi hơn.

Thông qua trao đổi với các nhân viên từng làm việc và đang làm việc trong tổ chức an ninh toàn cầu của Facebook và các bên liên quan, tài liệu nội bộ, hồ sơ tòa án, Business Insider hé lộ cho độc giả về cuộc sống trong vòng tay bảo an của Zuckerberg.

Nhân viên bảo vệ được vũ trang luân phiên túc trực ở các ngôi nhà của Zuckerberg tại Bay Area, ít nhất một ngôi nhà có phòng an toàn. Khi Zuckerberg đi bar, đội bảo vệ sẽ vào trước để bảo đảm an toàn. Họ điều tra mọi bác sỹ và huấn luyện viên của CEO. Anh được bảo vệ lái xe đi khắp nơi, được điều tiết giao thông và điều chỉnh tuyến đường cho phù hợp.

Trong các cuộc họp trực tiếp, nhân viên của tổ bảo vệ ngồi phía trước căn phòng hay ngồi lẫn trong đám đông đề phòng người nào đó muốn tấn công. Họ mặc thường phục để không bị nhận ra.

Zuckerberg không làm việc trong căn phòng biệt lập như các lãnh đạo khác. Thay vào đó, bàn làm việc của anh cùng một sàn trong văn phòng mở của Facebook như mọi người. Tuy nhiên, bảo vệ sẽ ngồi cạnh anh đề phòng nguy hiểm. Văn phòng của Facebook được xây dựng trên bãi đỗ xe nhưng xe không được phép đậu trực tiếp bên dưới bàn làm việc của Zuckerberg vì nguy cơ đánh bom bằng xe hơi.

Anh còn có phòng họp với tường bao bằng kính gần bàn làm việc với các cửa sổ chống đạn và nút bấm an toàn. Có một tin đồn được rỉ tai giữa các nhân viên Facebook là Zuckerberg có "đường trượt an toàn" để có thể thoát ra khỏi văn phòng trong nháy mắt.

Kế hoạch bảo an 10 triệu USD

Theo Business Insider, có hơn 70 người trong đội bảo vệ giám đốc tại Facebook, dẫn đầu là cựu đặc vụ tình báo Mỹ Jill Leavens Jones. Tháng 7/2018, an quản trị Facebook phê duyệt kế hoạch bảo an trị giá 10 triệu USD cho Zuckerberg và gia đình một năm. Đây hoàn toàn không phải điều phi lý khi xét tới các đe dọa bủa vây anh.

Ông chủ Facebook nhận vô số lời dọa giết mỗi tuần, nhóm bảo vệ phải theo dõi các lượt nhắc đến Zuckerberg và Sheryl Sandberg – Giám đốc điều hành – để xác định chúng. Cả hai cũng có những kẻ bám đuôi điên khùng.

Zuckerberg và Sandberg là hai giám đốc Facebook duy nhất được bảo vệ 24/7 nhưng các lãnh đạo khác có thể cũng được bảo vệ trong các dịp đặc biệt như công tác. Cả hai cũng có tên mã bảo mật nhưng Business Insider không tiết lộ vì lý do an toàn.

Những kẻ bám đuôi được gọi là "BOLO", viết tắt của "Be On the Look Out", và bị cấm bén mảng đến mọi tài sản của Facebook. Theo CNBC, nếu BOLO sử dụng Facebook hay các ứng dụng khác mà công ty sở hữu, nhóm bảo vệ sẽ âm thầm dùng dữ liệu từ các ứng dụng này để theo dõi vị trí của họ.

Lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao là mục tiêu của rất nhiều người. Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates từng bị ném bánh vào mặt tại Brussels năm 1998. Bất kỳ lúc nào Zuckerberg xuất hiện công khai, đều có lo ngại về việc bị tấn công và do đó, mọi thứ đều phải lên kế hoạch cẩn trọng.

Mọi người cũng hay gửi quà đến nhà Zuckerberg, từ bánh quy đến quà tặng cho em bé mới sinh. Chúng đều được gửi cho đội bảo vệ trước và Zuckerberg không tự mở quà. Tại văn phòng Facebook, mọi chuyện đỡ căng thẳng hơn nhưng nhân viên vẫn chạy đua để có được chiếc ghế gần với Zuckerberg nhất. Nhân viên bảo vệ được hướng dẫn để cảnh giác khi nhân viên hay các vị khách muốn chụp ảnh Zuckerberg. Một số nhân viên cũng cố gắng tặng anh quà.

Một nhân viên Facebook tiết lộ trên trang hỏi đáp Quora: "Nếu từng đến gần văn phòng anh ta, bạn sẽ thấy một nhóm người to cao ngồi đó và nhìn vào màn hình. Họ giả vờ là kỹ sư phần mềm nhưng ai cũng biết họ là bảo vệ. Có lần tôi đến đó lúc 7 giờ sáng và định chụp ảnh văn phòng anh ta (anh ta không có bên trong) để gửi cho gia đình, ngay lập tức, 3 trong số họ xông ra bất ngờ và yêu cầu tôi xóa ảnh".