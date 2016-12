M-One Nam Sài Gòn cho giấc mơ an cư của gia đình trẻ thành hiện thực

Báo cáo mới nhất từ Savills cho thấy, tính đến tháng 11 năm nay, thành phố có xấp xỉ 7.500 căn hộ giao dịch thành công, tăng 43% so với cùng thời điểm 2015. Trong đó, lượng giao dịch căn hộ có giá vừa tầm thu hút được lượng lớn người mua do đáp ứng được nhu cầu nhà ở thật của người dân, đặc biệt ở các khu vực xung quanh đại lộ Võ Văn Kiệt ở khu Tây và đại lộ Phạm Văn Đồng ở khu Đông, khu vực quận 7 ở khu Nam là “điểm nóng” của thị trường căn hộ, trong đó khu vực Quận 7 vẫn là 1 trong 2 quận dẫn đầu về số lượng giao dịch căn hộ do vị trí thuận lợi: gần trung tâm Q1, nhiều trung tâm vui chơi, mua sắm, giải trí, hạ tầng giao thông tốt, dễ kết nối với các quận khác.

Tuy nhiên, mức độ hấp dẫn của mỗi dự án còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhận định chung của các chuyên gia bất động sản cho rằng, dự án tạo điểm nhấn cho thị trường vào cuối năm 2016 chỉ có thể là dự án sở hữu ưu thế cạnh tranh về giá cả, vị trí, tiện ích đầy đủ, thiết kế độc đáo, kết hợp với ngân hàng đưa ra gói tài chính hấp dẫn cũng như uy tín của nhà đầu tư.

M- One Nam Sài Gòn nằm trong top các dự án hút khách trong thời gian gần đây do tập trung được nhiều ưu thế vượt trội. Và đặc biệt là đáp ứng đúng nhu cầu của gia đình trẻ với gói tài chính ưu đãi, thuận tiện cho khách hàng.

Chủ đầu tư của dự án này cho biết, khách mua căn hộ M-One Nam Sài Gòn nếu có nhu cầu vay vốn sẽ được áp dụng gói vay ưu đãi hấp dẫn chỉ từ 7,49% mỗi năm, với khoản vay lên đến 80% giá trị căn hộ. Tức là khách hàng chỉ cần có 399 triệu đồng và thanh toán 9,9 triệu/ tháng là có thể sở hữu căn hộ tại M-One Nam Sài Gòn.

Anh Hoàng Giang hiện đang công tác tại Quận 7 cho biết: “Khi tới xem nhà mẫu và nghiên cứu các thông tin về dự án M-One Nam Sài Gòn, vợ chồng tôi đã ưng lắm. Với gói tài chính rất phù hợp với điều kiện của các vợ chồng trẻ như nhà tôi nên vợ chồng tôi cũng đang cân nhắc chốt một căn 2 phòng ngủ tại đây.”

Phòng tập gym của dự án M-One Nam Sài Gòn có view nhìn ra hồ bơi.

Dự án M-One Nam Sài Gòn tọa lạc tại của trung tâm Q7, đường Bế Văn Cấm, việc di chuyển về Quận 1 hay Phú Mỹ Hưng và các trung tâm mua sắm giải trí chỉ trong ít phút. Hơn nữa, dự án M-One Nam Sài Còn còn có thiết kế rất hiện đại, đa dạng, phù hợp với các gia đình trẻ, tích hợp hạ tầng tiện ích của toàn khu như hồ bơi, khu công viên cây xanh, phòng gym, khu vực vui chơi trong nhà và ngoài trời dành cho trẻ em…

Dự án được cam kết sẽ bàn giao căn hộ vào giữa năm 2017. Để thực hiện được điều này cũng như đảm bảo chất lượng, chủ đầu tư đã hợp tác với những tên tuổi hàng đầu khác như công ty xây dựng Coteccons làm tổng thầu, tập đoàn Artelia chịu trách nhiệm tư vấn, giám sát thi công và đơn vị Savills quản lí dịch vụ căn hộ. Vật liệu bàn giao sẽ đạt chuẩn cao cấp và có thang máy Kone – thương hiệu hàng đầu thế giới về thang máy và thang cuốn với lịch sử thương hiệu hơn 100 năm.

Theo chủ đầu tư dự án cho biết, hiện phần lớn số lượng căn hộ của dự án đã có chủ. Những khách sở hữu căn hộ M-One Nam Sài Gòn trong thời gian tới đây sẽ có cơ hội tham gia đợt 3 của chương trình bốc thăm trúng thưởng “Trải nghiệm M-One hôm nay, nhận ngay 100 lượng vàng”, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2017.

