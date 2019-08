"Mắc kẹt" Trịnh Sướng, 172.000 lít xăng Công an tỉnh Sóc Trăng gửi khó đòi

Số xăng, dầu này được Công an Sóc Trăng gửi. Tuy nhiên, điều không may là đầu năm 2018, chủ doanh nghiệp được ký gửi xăng dầu bị bệnh qua đời.

Hiện doanh nghiệp còn nợ Công an Sóc Trăng trên 116.000 lít nhưng không có khả năng thu hồi. Lý do là doanh nghiệp xăng, dầu này chuyển nhượng cho đại gia Trịnh Sướng . Hiện Trịnh Sướng đã bị tạm giữ trong vụ án sản xuất, mua bán xăng, dầu giả.

Ngoài ra, theo báo cáo giải trình của Công an tỉnh Sóc Trăng với Đảng ủy Công an Trung ương, việc quản lý, sử dụng quỹ sản xuất tại Công an tỉnh Sóc Trăng từ tháng 1.2011 đến ngày 20.10.2016, tổng thu trên 38 tỉ đồng nhưng lại chi đến gần 46 tỉ đồng.

Trong đó chi mua quà biếu, tiếp khách trên 39,7 tỉ đồng; chi đi công tác, hội nghị 3,4 tỉ đồng; chi cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ bếp ăn trên 1 tỉ đồng và chi khác hơn 1,6 tỉ đồng.

Qua kiểm tra, việc thu quỹ sản xuất có lập phiếu thu, có đề nghị của người nộp tiền được lãnh đạo phòng phụ trách trực tiếp phê duyệt nhưng có lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt.

Chi nhiều, nên giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thời điểm đó đã "chữa cháy" bằng cách tạm mượn kinh phí ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để bù vào.

Cụ thể từ tháng 1.2011 đến tháng 10.2016, tổng số tiền tạm mượn sử dụng cho quỹ sản xuất trên 24 tỉ đồng, đã hoàn trả 18,5 tỉ đồng, còn nợ trên 5,4 tỉ đồng và không có nguồn thu nào để chi trả.

Đối với cá nhân có liên quan, khi Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo Bộ Công an có hướng xử lý, Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ xử lý trách nhiệm theo đúng quy định.