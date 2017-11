Mai House Hội An Luxury Golf and Resort đón tiếp hơn 1.000 nhà lãnh đạo, CEO trong không gian ấm áp

Mai House Hội An Luxury Golf & Resort là kiệt tác kiến trúc lấy cảm hứng từ biểu tượng đèn lồng đặc trưng của phố cổ, tọa lạc trên một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, kết nối giữa thành phố Đà Nẵng hoa lệ và Hội An cổ kính. Công trình là sự giao thoa hoàn mỹ giữa nét kiến trúc hiện đại, kết tinh với những tinh hoa độc đáo của thương cảng Hội An xa xưa.

Ngày 8/11, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp cùng Mai House Hội An Luxury Golf & Resort tổ chức Tiệc chào mừng – Welcome Reception dành cho hơn 1.000 nhà lãnh đạo - CEO hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Đồng thời, nằm trong cụm khu phức hợp và nghỉ dưỡng Mai House Hội An Luxury Golf & Resort, sân golf đạt chuẩn quốc tế Montgomerie Links đã được 120 nhà lãnh đạo chọn là nơi diễn ra Giải đấu golf giao hữu bên lề hội nghị APEC.

Golf Friendship Tournament đã trao năm chiếc cúp ở hai hạng mục giải thưởng kỹ thuật: Nearest to the Pin và Longest Drive dành cho Phó chủ tịch VCCI Đoàn Duy Khương và các CEO: Vũ Văn Hưng, Nguyễn Thị Hoàng Thuý, Lưu Công Thành.

Sau buổi golf giao hữu, Mai House Hội An Luxury Golf & Resort đã tổ chức tiệc tối chào mừng – Welcome Reception dành cho hơn 1.000 nhà lãnh đạo - CEO hàng đầu Việt Nam và thế giới. “Để được chọn là đơn vị tổ chức sự kiện này chúng tôi đã phải vượt qua nhiều những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng dịch vụ, công tác tổ chức, cơ sở hạ tầng…”, ông Kevin J Beauvais, Giám đốc điều hành Mai House Hội An Luxury Golf and Resort nói thêm.

Ông Kevin J Beauvais, Giám đốc điều hành Mai House Hội An Luxury Golf and Resort.

Từ 18 giờ 30 phút, những doanh nhân, các nhà lãnh đạo thành đạt trong và ngoài nước đã khá bất ngờ với mô hình đèn lồng Hội An được đặt giữa không gian Mai House Hội An Luxury Golf and Resort cùng hàng trăm lồng đèn lụa.

Không chỉ “wow” và chụp ảnh kỷ niệm với mô hình đèn lồng, tất cả quan khách đã tập trung tại khu vực tiệc đứng để vừa trò chuyện tiếp nối sau những sự kiện APEC trong ngày; vừa thưởng thức những món ăn đậm hương vị xứ Quảng, ẩm thực Việt Nam lẫn những món ăn Âu – Á…

Đặc biệt hơn, rất nhiều quan khách ngạc nhiên những giá trị văn hoá truyền thống được các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình: Nghệ sĩ múa Linh Nga với những điệu múa dân tộc trên nền ca khúc Giấc mơ trưa; nhóm nghệ sĩ từ Hội An với tiết mục múa trên làn điệu Lý ngựa ô; hoa hậu Ngọc Hân trình diễn thời trang chủ đề Bức hoạ đồng quê và thời trang áo dài…

Hoa hậu Ngọc Hân trình diễn thời trang chủ đề Bức hoạ đồng quê và thời trang áo dài.

Vài nét về thương hiệu Mai House

Nằm trong Hệ thống Mai House, Mai House Hội An Luxury Golf and Resort là khu phức hợp nghỉ dưỡng và sân golf đẳng cấp được đầu tư nhất hiện nay.

Mai House Hội An Luxury Golf & Resort mang kiến trúc biểu tượng văn hoá địa phương Hội An với thiết kế đèn lồng; với dịch vụ khách sạn hàng đầu tại Việt Nam với sự nồng ấm như ở mái nhà thân quen, gia chủ luôn chân thành ứng xử với khách bằng lòng hiếu khách chân thành và đáng mến.

Mai House Hội An Luxury Golf & Resort là điểm kết nối tuyệt vời những địa danh du lịch dành cho những ai yêu sự cổ kính lãng mạn kết hợp với sự tôn quí thiên nhiên như phố cổ Hội An, Ngũ Hành Sơn, Cù lao Chàm, đèo Hải Vân…