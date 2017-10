Malaysia sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo

So với yêu cầu đề ra là đáp ứng 80% nhu cầu tiêu thụ, thì sản lượng gạo nội địa của Malaysia vẫn chưa đáp ứng được. Sở dĩ Malaysia chỉ đặt ra mục tiêu sản lượng gạo nội địa đáp ứng 80% nhu cầu tiêu thụ là do một bộ phận người dân nước này có xu hướng không ăn gạo sản xuất trong nước mà sử dụng các loại gạo NK. Do đó, trong những năm tới, Malaysia sẽ vẫn tiếp tục NK gạo.

Trong 8 tháng đầu năm nay, Malaysia là thị trường lớn thứ 3 của gạo Việt Nam với lượng NK là 365.705 tấn, trị giá 141,677 triệu USD, tăng lần lượt 80,64% và 61,67% so với cùng kỳ năm ngoái.