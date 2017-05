Màn chiếu quang học – Thách thức mọi không gian ánh sáng

Màn chiếu quang học của dnp là kích thước lớn hơn nhiều so với màn hình TV, sáng hơn nhiều so với các màn chiếu truyền thống, cho độ phân giải lớn hơn màn hiển thị LED và các màn hình liền mạch, không mối ghép hoặc mối ghép chỉ <1mm so với màn hình Videowall

Trong điều kiện chiếu nhiều sáng, độ tương phản đóng vai trò vô cùng quan trọng để đem đến chất lượng hình ảnh vượt trội. Với màn chiếu thông thường, hoặc phải chiếu trong môi trường ít sáng hoặc phải dùng các loại máy chiếu với độ sáng lớn, đắt tiền, nếu không hình ảnh sẽ có độ tương phản thấp, gây mờ hình, đau mắt, khiến người xem khó tập trung.

So sánh chất lượng màn chiếu quang học (phần trên và phần dưới) và màn chiếu thông thường (phần ở giữa) sử dụng máy chiếu 2500 ANSI Lumens LCD trong môi trường sáng (ánh sáng môi trường 450 LUX đo trên bề mặt màn chiếu).

Nhờ tính đột phá trong công nghệ quang học và nâng cấp độ tương phản, người dùng có thể trình chiếu nội dung ở màn chiếu dnp cỡ lớn trong bất cứ điều kiện sáng nào mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh sắc nét.

Màn chiếu quang học dnp có nhiều loại đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau.

Màn chiếu Laserpanel loại sử dụng máy chiếu ngắn phù hợp cho các phòng họp cao cấp, lớp học quốc tế.

Màn chiếu dnp Supernova loại chiếu trước, phù hợp cho các phòng họp, lớp học, các hội trường lớn, phòng chiếu phim gia đình, phòng điều khiển trung tâm.

Màn chiếu dnp loại chiếu sau, giải pháp chất lượng cao nhất phù hợp cho trường quay truyền hình, phòng điều khiển trung tâm, phòng họp, hội trường lớn, phòng xem phim gia đình (ảnh: Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam sử dụng 4 màn chiếu sau 106” ghép lại).

A.D

Theo Trí thức trẻ