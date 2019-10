Mang giấc mơ xây dựng Little Silicon Valley trên khắp Việt Nam, MindX gọi vốn thành công 500.000 USD

MindX, hệ thống trường đào tạo các kỹ năng mới của thời đại 4.0, vừa hoàn thành vòng gọi vốn đầu tiên với số tiền 500.000 USD được dẫn dắt bởi Quỹ đầu tư ESP Capital và một số nhà đầu tư cá nhân.

MindX (Tiền thân là TechKids) hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái bao gồm Trường học các kỹ năng mới của thời đại 4.0 (Lập trình, robotics, thiết kế, vẽ 3D, v.v.) và Không gian làm việc chung. Mỗi tổ hợp như vậy được ví như một "Silicon Valley thu nhỏ" (Little Silicon Valley) góp phần đào tạo nên những nhà sáng chế, những nhân tố thay đổi xã hội hay những doanh nhân tài năng.

Được thành lập từ năm 2015 đến nay, MindX hiện đã có 5 trung tâm tại Hà Nội và TPHCM, đào tạo hơn 8.500 học sinh, sinh viên và cả người đã đi làm. Đồng thời, đây cũng là tổ hợp làm việc của hơn 200 công ty khởi nghiệp Công nghệ và các quỹ đầu tư trong nước, quốc tế như Wefit, Ninja Van, Nextrans Capital…

Các lớp học lập trình tại MindX

Chia sẻ lý do đầu tư, bà Lê Hoàng Uyên Vy - Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư ESP Capital cho biết: "Mô hình mà MindX đang theo đuổi không chỉ đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường mà còn thể hiện khả năng sáng tạo của đội ngũ sáng lập. Nguyễn Thị Thu Hà, Co-founder/CEO mảng Giáo dục, dù còn rất trẻ nhưng là một cô gái dám nghĩ, dám làm và dám theo đuổi những giấc mơ lớn. Mặc dù không có một khởi đầu thuận lợi, Hà đã từng bước, từng bước vượt qua khó khăn xây dựng lên Little Silicon Valley đầu tiên. Hoàn toàn bị thuyết phục bởi khả năng và khát vọng của cô ấy, ESP đã quyết định đầu tư để cùng đồng hành với MindX xây dựng giấc mơ Little Silicon Valley trên khắp Việt Nam".

Nếu như trong thập kỷ trước, thị trường Tiếng Anh đã có sự tăng trưởng vượt trội nhờ vào xu hướng toàn cầu hóa thì ngày nay, thị trường Giáo dục các kỹ năng mới hứa hẹn sẽ bứt phá để đón đầu cuộc cách mạng 4.0. Sau Tiếng Anh, lập trình sẽ trở thành ngôn ngữ phổ quát thứ hai để mọi người sử dụng và làm việc với nhau trên toàn cầu.

Một mục tiêu đặc biệt của MindX là giúp các em học sinh cấp 1 và cấp 2, được học tập và trải nghiệm các kỹ năng một cách toàn diện nhất, kết hợp giữa học tập lý thuyết và thực hành trực tiếp ngay trong môi trường khởi nghiệp.

Học viên ngay từ cấp 1 đã có thể làm và thuyết trình về ứng dụng của mình

Cụ thể, mảng giáo dục của MindX tập trung trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết trong thời đại 4.0 bao gồm lập trình, ứng dụng robot hay các môn multimedia như thiết kế, vẽ 3D, VR/AR (thực tế ảo/thực tế tăng cường), v.v. Các em học viên ngay từ khi 6 tuổi đã có thể lập trình một cách thành thạo ứng dụng di động (mobile apps) phục vụ nhu cầu học tập và giải trí.

Với khoản đầu tư này, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết công ty sẽ tập trung vào việc mở thêm cơ sở mới tại TPHCM và nâng cấp chương trình học hiện tại, cụ thể là các môn như thiết kế, vẽ 3D và VR/AR. MindX đang tiếp xúc với các trường đào tạo hàng đầu tại các quốc gia tiên phong trong lĩnh vực giáo dục trên thế giới như Mỹ, Singapore, Hàn Quốc. Từ đó, MindX sẽ chọn ra phương pháp phù hợp nhất với văn hóa và cách học của học viên Việt Nam.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung hơn vào việc phát triển mô hình học Blended learning (học cả online và offline), giúp cá nhân hoá lộ trình học của từng học viên, phát huy tối đa thế mạnh của học sinh. Hơn thế nữa, các em có thể học tại bất cứ nơi nào, bất cứ đâu.