Mạng sống của hơn 100 người bị đe dọa vì một chiếc flycam

Phi cơ gặp nạn thuộc sở hữu của hãng hàng không Aeromexico, đang chuẩn bị đáp xuống sân bay sau hành trình từ Guadalajara. Đây là một chiếc Boeing 737-800 có khả năng chở tới 189 hành khách. Tuy nhiên, hãng hàng không Aeromexico không nói rõ có bao nhiêu người trên phi cơ lúc sự cố xảy ra.



Truyền thông địa phương đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy chiếc Boeing 737-800 bị hư hại đáng kể tại phần mũi trong chuyến bay hôm 12/12. Dữ liệu ghi âm buồng lái cho thấy phi hành đoàn nghe thấy một tiếng nổ lớn và yêu cầu tháp kiểm soát không lưu quan sát xem mũi máy bay có hư hại gì hay không. Sự cố xảy ra ngay trước khi máy bay hạ cánh.

Hãng hàng không cho biết nguyên nhân tai nạn đang được điều tra nhưng truyền thông địa phương cho rằng nhiều khả năng máy bay đã bị va chạm với một chiếc flycam khi hạ độ cao chuẩn bị tiếp đất. Dù hư hại nhưng máy bay vẫn hạ cánh an toàn và hành khách không bị đe dọa tới tính mạng, hãng hàng không Aeromexico nhấn mạnh.

Việc flycam va chạm với máy bay trở khách đang làm dấy lên những lo ngại về việc sử dụng thiết bị bay này. Trong khi hầu hết các nước đều ban hành lệnh cấm flycam bay vào không phận dành riêng cho máy bay nhưng hàng triệu thiết bị loại này có thể bất chấp lệnh cấm để xâm phạm vào những vùng cấm bay.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã ghi nhận một sự gia tăng đáng kể những vụ việc đe dọa an toàn bay có liên quan đến flycam. Thậm chí, ngành công nghiệp hàng không còn kêu gọi chính phủ Mỹ thắt chặt các quy định về flycam sau khi một video cho thấy một thiết bị bay không người lái suýt va chạm với máy bay chở khách gần Las Vegas.

Trong khi đó, có khoảng 6.000 phi công đã nhìn thấy flycam từ khoang lái phi cơ trong quá trình hoạt động. Số liệu này được Cục Hàng không Liên bang Mỹ tổng hợp hồi tháng 6 vừa qua và con số này tiếp tục tăng lên.

Hiện tại, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã điều tra một vụ va chạm giữa flycam và máy bay. Một chiếc trực thăng của quân đội Mỹ cũng đã đâm phải một thiết bị bay không người lái gần đảo Staten, New York hồi tháng 9/2017 khiến nó bị hư hại nhẹ.

Trong khi đó, Ủy ban An toàn Giao thông Canada đã kết luận một chiếc flycam đã đâm phải máy bay chở 6 hành khách ở Quebec hôm 12/10/2017. Sự cố gây ra một vết lõm lớn trên cánh máy bay nhưng may mắn nó vẫn có thể hạ cánh an toàn. Một chiếc trực thăng cũng buộc phải hạ cánh ở Charleston, Nam Carolina hồi tháng 2 khi phi công cố tránh một chiếc flycam.

Trong nghiên cứu năm 2017, Cục Hàng không Liên bang Mỹ nhận định một chiếc máy bay không người lái có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng hơn rất nhiều so với một con chim có kích thước tương tự bởi chúng có chứa nhiều bộ phận được cấu thành từ kim loại.

Theo nghiên cứu, nó sẽ gây ra những hậu quả tồi tệ với kính chắn gió, cánh và đuôi máy bay khi va chạm.