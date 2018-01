Mánh khóe trộm tiền hơn 50 nạn nhân ở trụ ATM

Ngày 4-1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Thiều Sơn Lâm (28 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan Công an: Sau khi phát hiện máy ATM tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) trả tiền chậm hơn bình thường, đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của người rút tiền tại đây với thủ đoạn đứng kế bên người đang thực hiện thao tác rút tiền. Khi nạn nhân vừa thực hiện thao tác rút tiền xong và chờ máy ATM trả tiền, trả thẻ thì đối tượng nói máy bị lỗi nên không rút được tiền. Người rút tiền bỏ đi. Sau đó, Lâm ở lại chờ máy trả tiền để chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt hơn 60 triệu đồng của hơn 50 người.

Hiện, cơ quan Công an đã thu giữ 3 nhẫn và 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng. Đề nghị ai từng là nạn nhân của Lâm nhanh chóng để cơ quan Công an trình báo để xử lý nghiêm đối tượng theo quy đinh pháp luật.