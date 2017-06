Mạnh tay chi gần 1.000 tỷ vào Viglacera, nhóm Dragon Capital tạm lãi ngay hơn 200 tỷ đồng

Ngày 29/05/2017, Tổng công ty Viglacera – CTCP (mã chứng khoán: VGC) tổ chức đấu giá 120 triệu cổ phần với giá khởi điểm 12.300 đồng/cp. Phiên đấu giá thu hút tới 1.026 nhà đầu tư với số lượng đăng ký mua lên tới hơn 314,3 triệu cổ phần. Trong đó tổ chức đăng ký mua 247 triệu đơn vị.

Kết quả, toàn bộ 120 triệu cổ phiếu VGC đã được phân phối hết với giá trúng bình quân 16.175 đồng/cổ phiếu. Giá trúng thấp nhất 15.400 đồng/cp, giá trúng thầu cao nhất 17.300 đồng/cp.

Một trong những tổ chức mạnh tay mua Viglacera nhất trong phiên đấu giá nói trên chính là Dragon Capital. Trước ngày đấu giá, quỹ VEIL nằm trong danh sách cổ đông lớn của Viglacera với số lượng sở hữu gần 15,5 triệu cổ phiếu (tương đương 5,04% vốn điều lệ).

Còn hiện tại, theo thông báo mới nhất, các quỹ thuộc nhóm Dragon Capital đang sở hữu tới 75 triệu cổ phiếu VGC, trong đó VEIL nắm 38,5 triệu cổ phiếu. Điều đó có nghĩa là nhóm này đã mua 59,5 triệu cổ phiếu VGC trong phiên đấu giá, tương đương một nửa khối lượng được đem ra chào bán.

Các quỹ này bao gồm: VEIL, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (VEUF), Norges Bank, KB Vietnam Focus Balanced Fund, Aquila SPC Ltd, Auriga SPC Ltd, Draig Ltd, Idris Ltd, Seren Ltd, Vela SPC Ltd.

Như vậy, Dragon Capital đang nắm 17,56% vốn điều lệ của Viglacera. Cổ đông lớn nhất là Bộ Xây dựng đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 56,67%.

Từ ngày đấu giá đến nay, cổ phiếu VGC đã có quá trình tăng giá tích cực và đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/06 với giá 20.000 đồng. Tính theo giá trúng bình quân là 16.145 đồng/cp, Dragon Capital đã tạm lãi gần 230 tỷ đồng cho 59,5 triệu cổ phiếu mua qua đấu giá.

Diễn biến VGC 1 tháng qua

Theo báo cáo thường niên 2016, số lượng VGC mà VEIL nắm giữ tại cuối năm 2016 có giá vốn bình quân là 14.350 đồng/cp. Như vậy, tính thêm phần lãi từ chỗ cổ phiếu này thì Dragon Capital đang tạm lãi gần 320 tỷ đồng với khoản đầu tư vào Viglacera.

Dragon Capital là quỹ ngoại tích cực nhất trong việc mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước khi tiến hành IPO/ thoái vốn. Trong 2 năm qua, quỹ này đã bán bớt những khoản đầu tư lâu năm như Vinamilk (VNM), REE để mua DIG, VEAM, ACV, Vinatex, Viglacera (VGC). Bên cạnh đó quỹ này cũng tích cực đầu tư vào các doanh nghiệp cổ phần như Vietjet Air, PC1, Novaland…

Mai Linh

Theo Trí thức trẻ