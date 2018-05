Marc Leishman đánh âm 10, dẫn cách biệt 3 gậy ở vòng 1 AT&T Byron Nelson

Trinity Forest là sân đấu dạng Links ở vùng Dallas mới được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Sân đấu đã được nâng cấp theo chuẩn PGA TOUR. Rất nhiều tay golf thận trọng trước khi giải đấu này diễn ra bởi những cảnh bảo từ sân Links mang lại. Nhưng với Marc Lesihman thì có vẻ không đúng. Tay golf người Úc có vòng đấu lập kỷ lục sân với tổng điểm -10, đánh 61 gậy.



Marc Leishman sau pha ghi birdie ở hố 17 vòng 1 AT&T Byron Nelson.

Một vòng đấu phải được mô tả với hai từ xuất sắc của Marc Leishman. Không mắc bất cứ lỗi nào, anh ghi 6 birdie và có 2 điểm eagle không thể tuyệt vời hơn.

Golfer người Úc khởi đầu không tưởng với điểm eagle ngay hố số 1, có hai birdie ở đường 6,7. Nhưng ở 9 đường cuối là một cuộc bật nhảy trên bảng xếp hạng khi Leishman ghi liên tiếp 3 birdie ở hố 10,11,12. Đến hố 14, hố đấu có chiều dài 'điên rồ' 630 yards thì Leishman tiếp tục thể hiện sự hưng phấn khi bổ sung eagle thứ hai trong ngày. Anh kết thúc vòng đầu với thêm một birdie nữa ở hố 17. Với số điểm tổng -10, Marc Leishman xếp đầu bảng với cách biệt 3 gậy. Đây là vòng đấu thấp nhất trong sự nghiệp của tay golf người Úc.

Marc Leishman được đánh giá là hạt giống số 2 của giải (Ảnh: Ray Carlin-USA TODAY Sports)

Chia sẻ sau vòng đấu của Leishman: "Tôi thích sân đấu này. Mọi thứ quá tốt từ nhà câu lạc bộ đến sân đấu rất hấp dẫn. Kết thúc vòng với kết quả này khiến tôi hài lòng và hạnh phúc với những gì đạt được".

Leishman không qua cắt ở RBC Heritage năm nay nhưng về vị trí thứ 9 ở The Masters, T63 ở The Players Championship tuần trước. Golfer người Australia có 3 danh hiệu PGA TOUR trong sự nghiệp trong đó có 2 giải vào năm ngoái là Arnold Palmer Invitational và the BMW Championship. Anh đang hướng tới danh hiệu thứ 4 trong sự nghiệp ở Trinity Forest.

Xếp đồng hạng 2(-7) gồm hai tay golf là Jimmy Walker và J.J. Spaun. Spaun có màn trình diễn gây choáng khi ở 9 đường đầu tiên anh gần như ghi trọn vẹn birdie ở các hố. Anh có bốn birdie liên tiếp từ hố 2 đến 5 và hai birdie ở hố 7,8 để đánh 30 gậy sau nửa vòng. Nhà vô địch The Open 2016 là Jimmy Walker có vòng đấu bogey-free khi ghi 1 eagle hố 1, và có 5 birdie.

Ở vòng 1 này, số điểm gậy trung bình của các tay golf là 69,5 gậy, với 119/156 golfer ghi được điểm Par và âm vòng. Ứng cử viên cho chức vô địch giải là Jordan Spieth cũng chỉ có được số điểm -2. Spieth đánh ghi được 3 birdie, mắc 1 bogey để về 69 gậy, đủ giúp anh nằm trên nhát cắt. Hiện tại số 3 thế giới cũng là thành viên của sân Trinity Forest.