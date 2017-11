Marine One của tổng thống Trump có màn bay thử ấn tượng trong sân bay Đà Nẵng

Sau khi kết thúc vòng bay thử đầu tiên bên trong sân bay quốc tế Đà Nẵng, Marine One hạ cánh xuống sân bay, sau đó tiếp tục cất cánh thử nghiệm ở độ cao lớn hơn lần đầu. Trực thăng Marine One được chuyển tới Đà Nẵng ngày 6/11 là một chiếc VH-60N WhiteHawk.

Marine One là mã kiểm soát không lưu dùng để gọi chiếc trực thăng chở Tổng thống Mỹ, tương tự là Marine Two đối với trực thăng của Phó tổng thống Mỹ. Mỗi năm chỉ có 4 phi công của phi đội HMX-1 Nighthawk thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ được vinh dự điều khiển Marine One

Từ năm 1957, HMX-1 đã được trao nhiệm vụ hộ tống nguyên thủ Mỹ đến các địa điểm một cách nhanh chóng và an toàn bằng trực thăng Marine One.

Một điểm thú vị khác về Marine One là ở chỗ, dù ở bất kì nơi nào trên thế giới, người đầu tiên Tổng thống Mỹ gặp khi bước ra ngoài sẽ là một hoặc hai binh sĩ Thủy quân lục chiến mặc quân phục trang trọng.

Trực thăng Marine One cất cánh và hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng

Trong chuyến công du Việt Nam từ 23-25/5/2016, Marine One đã bay hộ tống đoàn xe tổng thống Barack Obama từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội.

Trực thăng Marine One bay thử bên trong sân bay Đà Nẵng

Tổng thống Mỹ thường sử dụng trực thăng để di chuyển ở phạm vi ngắn trong các chuyến công du trong và ngoài nước, khi việc di chuyển bằng đường bộ không phù hợp.