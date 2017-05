Masan Group đạt 263 tỷ đồng lãi sau thuế quý 1/2017, giảm sút 33% so với cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

Doanh thu thuần đạt 8.540 tỷ đồng giảm 3% so với cùng kỳ trong khi giá vốn giảm sâu hơn, đến 4%, nên lợi nhuận gộp cả quý đạt gần 2.470 tỷ đồng, tăng được 57 tỷ đồng so với quý 1/2016. Trong quý dù công ty đã tập trung tăng trưởng bán hàng cho người tiêu dùng, tuy nhiên giá heo giảm làm cho doanh thu hợp nhất giảm mạnh theo.

Cơ cấu doanh thu của Tập đoàn cũng thay đổi mạnh. Doanh thu từ mặt hàng nông nghiệp tiêu dùng đạt 5.353 tỷ đồng, chiếm 63% tổng doanh thu Tập đoàn, và tăng 3% so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán đồ uống và thực phẩm đạt hơn 2.010 tỷ đồng, giảm sút 28% còn doanh thu từ các mảng hàng khác đạt hơn 1.175 tỷ đồng, tăng trưởng 46%.

Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận gộp của Masan.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu từ mảng thực phẩm và đồ uống giảm do công ty đang tối ưu hóa lại hàng tồn kho tại hệ thống phân phối để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Về phía hàng tiêu dùng lượng hàng tiêu thụ thấp hơn mức dự báo trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Trong khi đó lĩnh vực hàng nông nghiệp tiêu dùng tăng mạnh dù giá heo giảm sâu do tổng sản lượng thức ăn cho heo của Masan chỉ giảm xấp xỉ 4% trong khi doanh thu thuần của dòng sản phẩm Bio-zeem tăng đến 15%.

Riêng hàng nông nghiệp và tiêu dùng mang lại 1.279 tỷ đồng lợi nhuận gộp cả quý, chiếm 52% tổng lợi nhuận gộp Tập đoàn đạt được.

Doanh thu tài chính đạt 134 tỷ đồng, giảm 84 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu giảm lãi tiền gửi và tiền cho vay đầu tư. Bên cạnh đó, chi phí tài chính hơn 922 tỷ đồng, tăng mạnh 189 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu tăng lãi trả cho các trái chủ và chi phí lãi vay ngân hàng.

Tổng nợ phải trả đến cuối quý còn 47.028 tỷ đồng, giảm gần 5.700 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó riêng khoản vay nợ ngắn hạn giảm 1.600 tỷ đồng.

Trong quý, chi phí bán hàng cũng tăng đột biến từ gần 1.000 tỷ đồng lên 1214 tỷ đồng tương ứng tăng 215 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên Masan cũng tiết giảm được hơn 80 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Với những kết quả đó, Masan Group lãi trước thuế 351,38 tỷ đồng, giảm 32% so với quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu về 262,83 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 237 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2016, lượng hàng tồn kho cuối năm đạt 5.884 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền đến cuối quý còn 17.279 tỷ đồng, giảm mạnh 5.597 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Điều này dẫn đến tổng cộng tài sản công ty đến 31/3/2017 đạt 67.603 tỷ đồng, giảm 5.436 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

