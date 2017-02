Masan Resources lãi ròng 115 tỷ đồng, mới hoàn thành 52% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources – mã chứng khoán MSR) vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và că năm 2016.

Doanh thu bán hàng cả quý đạt trên 1.241 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, trong khi đó giá vốn tăng nhẹ hơn, chỉ chưa đến 5% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 376,4 tỷ đồng, tăng mạnh 46% so với quý 4/2015.

Doanh thu tài chính tăng 8,4 tỷ đồng, lên 18,8 tỷ đồng. Đây chủ yếu là lãi chênh lệch tỷ giá và ghi nhận một phần nợ đã đối trừ đối với một công ty liên quan. Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng mạnh từ 206 tỷ đồng lên 313 tỷ đồng, tương ứng tăng 107 tỷ đồng, đây chủ yếu tăng khoản chi phí trả lãi tiền vay.

Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đột biến từ 8,7 tỷ đồng lên 29,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 21,2 tỷ đồng. Nguyên nhân chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, theo phía công ty giải trình, do chi phí phát sinh được ghi sổ vào quý 4.

Kết quả quý 4 Masan Resources còn lãi sau thuế gần 4,8 tỷ đồng, bằng 40% lợi nhuận đạt được quý 4/2015.

Lũy kế cả năm 2016, Masan Resources đạt 4.048 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 52% so với năm 2015, trong khi đó giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn, đến 55% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn hơn 1.103 tỷ đồng.

Trong năm, doanh thu tài chính còn 221 tỷ đồng, giảm mạnh so với 556 tỷ đồng đạt được năm 2015, nguyên nhân do lãi do chênh lệch tỷ giá nhận về giảm so với cùng kỳ, bên cạnh đó, khoản nợ đã đối trừ với một công ty liên quan nhận về cũng giảm mạnh. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng lên gần 967 tỷ đồng, tương ứng tăng 132 tỷ đồng. Đây chủ yếu tăng trả lãi tiền vay.

Chi phí bán hàng cả năm gần 133 tỷ đồng, giảm 27 tỷ đồng so với năm 2015. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh 155 tỷ đồng. Do vậy, cả năm 2016, Masan Resources báo lãi sau thuế 1153 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với năm 2015. Tuy nhiên, nếu so với mục tiêu lợi nhuận cả năm 220 tỷ đồng thì Masan Resources mới chỉ hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 110 tỷ đồng.

Trần Hân

Theo Thời đại/MSR