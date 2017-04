Masco chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 36%, nâng tổng cổ tức trả cho năm 2016 lên 116%

Ngày 12/5 tới đây CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco – mã chứng khoán MAS) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền tỷ lệ 36% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận 3.600 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2017.

Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 4 tháng Masco trả cổ tức cho cổ đông. Lần trước đó vào gần cuối tháng 1/2017, cũng bằng tiền với tỷ lệ 40%.

Tính cả đợt 1 nhận về hồi tháng 10/2016, thì cả lần này, cổ đông Masco nhận tổng cộng 116% cổ tức cho năm 2016, tương ứng sở hữu 1 cổ phiếu được nhận tổng cộng 11.600 đồng.

Năm 2016 Masco đạt 296 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 30% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế thu về 44,66 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với lợi nhuận đạt được năm 2015. EPS đạt 14.442 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty nhận định, sắp tới Masco sẽ gặp nhiều khó khăn do sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh CTCP Dịch vụ Suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS). Thị phần kinh doanh suất ăn của công ty sẽ bị chia sẻ tại Cam Ranh. Ngoài ra, công ty không còn dịch vụ kinh doanh vận chuyển tổ lái tiếp viên từ sân bay Cam Ranh về sân bay Nha Trang và ngược lại, dịch vụ cung cấp vật tư, phẩm dược được chuyển qua AGS...

Năm 2017 Masco đặt mục tiêu đạt 2.646.656 suất ăn, tăng trưởng 6,3% so với 2016. Doanh thu ước tính khoảng 269 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 34,57 tỷ đồng, giảm sút 23% so với lợi nhuận đạt được năm 2015. Cổ tức phấn đấu chia với tỷ lệ 77,2%.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ/MAS