Masteri An Phú cất nóc đúng thời gian dự kiến, giữ vững niềm tin với khách hàng

Luôn giữ chữ “Tín” với khách hàng

Ngày nay, người mua nhà ngày càng tinh tế khi tiếp cận thị trường và có những yêu cầu cao hơn từ chủ đầu tư khi lựa chọn chốn an cư cho gia đình. Những người có kinh nghiệm mua nhà rất chú trọng tìm hiểu uy tín, kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của chủ đầu tư cũng như theo dõi sát sao tiến độ của dự án. Những chủ đầu tư “nói thật làm thật”, thực hiện cam kết với người mua nhà sẽ luôn chinh phục niềm tin của khách hàng, từ đó tạo nên sự thành công của dự án.

Là một thương hiệu phát triển BĐS cao cấp hàng đầu Việt Nam, Masteri đã luôn khẳng định uy tín của mình khi lần lượt đưa các dự án tầm cỡ như Masteri Thảo Điền, Millennium, M-One Sài Gòn về đích đúng tiến độ. Không những thế, trong suốt quá trình xây dựng, khách hàng còn được cập nhật thường xuyên thông tin về tiến độ thi công của các dự án. Đặc biệt, Masteri Thảo Điền còn là dự án “lập kỷ lục” khi bàn giao nhà đúng cam kết và khách hàng được nhận sổ hồng chỉ sau 1 năm bàn giao căn hộ.

Sự kiện dự án cao cấp Masteri An Phú cất nóc đúng thời gian dự kiến và hoàn thành phần thô, một lần nữa đã minh chứng cho uy tín của chủ đầu tư. Có thể nói, thành công của các dự án do thương hiệu Masteri phát triển, ngoài các yếu tố như vị trí đắc địa, tiện ích vượt trội, giá bán hợp lý, chất lượng căn hộ, thì tiến độ đảm bảo là yếu tố có sức thuyết phục nhất đối với khách hàng.

Đầy đủ nguồn lực để bàn giao nhà đúng thời hạn

Tại buổi lễ cất nóc, Bà Phan Thị Ánh Tuyết – Đại diện chủ đầu tư cho biết: “Dự án Masteri An Phú với quy mô gần 1.000 căn hộ đều đã có chủ chỉ sau thời gian ngắn ra mắt. Đây chính là nguồn động viên lớn nhất với đội ngũ phát triển dự án, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của khách hàng với thương hiệu Masteri. Luôn hướng đến phát triển những sản phẩm bất động sản chất lượng và cam kết đảm bảo tiến độ, chúng tôi cùng các đối tác uy tín sẽ nỗ lực tối đa để dự kiến bàn giao những căn hộ đầu tiên của dự án Masteri An Phú đến khách hàng vào quý I/2019”.

Masteri An Phú dự kiến được bàn giao vào Quý I/2019.

Là một trong những đối tác quan trọng và đồng hành cùng thương hiệu Masteri ngay từ dự án đầu tiên, ông Lê Chí Trung - Đại diện Coteccons Group chia sẻ: “Với năng lực tổng thầu Design and Build qua nhiều dự án lớn, chúng tôi cam kết về tính an toàn và công trình Masteri An Phú sẽ đạt yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo đúng tiến độ bàn giao để cư dân sớm tận hưởng không gian sống hiện đại đẳng cấp.”

Dự án Masteri An Phú tọa lạc ngay trung tâm Thảo Điền với 3 mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội, Võ Trường Toản và đường số 9, liền kề trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Thảo Điền và Ga số 7 (An Phú) tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên… Từ đây, cư dân chỉ mất chưa tới 10 phút để vào đến trung tâm thành phố và chỉ 5 phút đã đến ngay các tiện ích đa dạng: siêu thị, chợ, khu mua sắm, trung tâm vui chơi giải trí, trường học quốc tế, bệnh viện cao cấp…

Không gian sống tại Masteri An Phú được kiến tạo theo phong cách resort với không gian xanh vượt trội cùng những tiện ích độc đáo như hồ bơi Oceano trải rộng 500m2, các khu tiện ích nghỉ dưỡng và khu vườn trên không Sky Jardin với diện tích 1.300m2, mang đến một không gian sống đẳng cấp ngay vị trí kim cương Thảo Điền.

Với sự bảo chứng của thương hiệu BĐS cao cấp Masteri, ngân hàng Techcombank, tổng thầu Coteccons cùng Savills Việt Nam, dự án Masteri An Phú tiếp tục là một dấu ấn thành công mới của thương hiệu Masteri và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng về không gian sống hiện đại và đẳng cấp tại TP. HCM.