Mặt bằng lương Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách với láng giềng Singapore

JobStreet.com Việt Nam vừa công bố Báo Cáo Lương 6 tháng đầu năm 2018, ghi nhận thông tin mặt bằng lương Việt Nam đang dần cải thiện. Đặc biệt, so sánh với một số quốc gia Đông Nam Á khác như Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia, tín hiệu đáng mừng là Việt Nam đang thu hẹp khoảng chênh lệch lương với Singapore và Indonesia (trừ cấp bậc Chuyên viên).



Trong đố, đối với các vị trí nhân viên, nhà tuyển dụng Malaysia đang đề nghị mức lương cao hơn Việt Nam so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên với các vị trí Quản lý/Trưởng phòng và Quản lý cấp cao, Việt Nam ghi nhận mức tăng lương đáng kể (Quản lý/Trưởng phòng tăng 7%, Quản lý cấp cao tăng 30%) do nhu cầu tăng cao, vì vậy khoảng chênh lệch lương tại các cấp bậc này so với Malaysia đã thu hẹp hơn so với năm 2017.

Một ngạc nhiên khác đến từ quốc gia láng giềng - Thái Lan với sự gia tăng khoảng chênh lệch lương so với Việt Nam ở tất cả các cấp bậc so với năm ngoái.

Nguồn: JobStreet.com Việt Nam.

Nhìn chung, năng suất lao động toàn nền kinh tế trong năm 2018 là 102 triệu đồng/lao động, tăng tương đương 8,8 triệu đồng/lao động so với năm 2017 - theo bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mức lương tối thiểu của Việt Nam được ghi nhận tăng lên ở cả 4 cấp bậc vị trí và rút ngắn khoảng chênh lệch so với Singapore (quốc gia có thu nhập trung bình cao nhất khu vực) và tăng trưởng vượt trội so với Indonesia (quốc gia có thu nhập trung bình thấp nhất khu vực). Thông tin này giúp các nhà tuyển dụng cân nhắc chiến lược tiền lương để giữ chân nhân tài và săn đón ứng viên chất lượng, bao gồm cả người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần không ngừng cải thiện kiến thức và kỹ năng để nắm bắt cơ hội việc làm không chỉ ở Việt Nam mà còn tại các quốc gia Đông Nam Á khác.

Mặt bằng chung mức lương tối thiểu tăng từ $225 lên $250

Dữ liệu 6 tháng đầu năm 2018 cũng cho thấy sự gia tăng mức lương ở 4 cấp bậc vị trí so với toàn năm 2017 dẫn đến mặt bằng chung mức lương tối thiểu tăng từ $225 lên $250. Trong đó, cấp bậc mới tốt nghiệp, cấp bậc nhân viên, cấp bậc quản lý và đặc biệt là quản lý cấp cao tăng lần lượt là 11%, 6%, 7% và 30%. Mức tăng lương tại cấp bậc quản lý cấp cao là một điểm nổi bật trong năm 2018 vì mức lương cho cấp bậc này không có sự thay đổi nào trong suốt hai năm 2017 và 2016.

Với sự bùng nổ của các công ty công nghệ thông tin, nhà tuyển dụng đang có nhu cầu cao cho nguồn nhân sự quản lý cấp cao vốn dĩ đang thiết hụt tại thị trường Việt Nam. Thêm vào đó, dựa trên Khảo sát chỉ số hạnh phúc của nhân viên từ JobStreet.com, vị trí quản lý cấp cao đang khá hài lòng với công ty hiện tại, tuy nhiên mức lương là một trong những nhân tố khiến họ cân nhắc để thay đổi công việc. Do đó, để thu hút cấp bậc này thì nhà tuyển dụng có xu hướng đề nghị mức tăng lương cao hơn so với mức tăng ở các cấp bậc nhân viên.

Khoảng lương hiện tại của vị trí Chuyên viên giảm 27% so với năm 2017 riêng khối ngành Công nghệ thông tin/ Máy tính – Phần mềm tăng 3%. Do đó nhà tuyển dụng gặp nhiều khó khăn hơn để tuyển được những ứng viên có kỹ năng phù hợp, theo Báo cáo triển vọng việc làm của JobStreet.com có đến 47,95% nhà tuyển dụng đồng tình với nhận định này. Đặc biệt, khoảng lương trung bình của các mẩu tin tuyển dụng cho vị trí này ở các công ty nước ngoài đã giảm 21% so với năm 2017. Ngoài ra, trong năm 2018 có 18.67% nhà tuyển dụng cho biết ngân sách công ty hiện tại không đủ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, do đó với rủi ro về hiệu quả tuyển dụng của vị trí này, nhà tuyển dụng có thể chọn lựa một trong hai cách sau để tiết kiệm ngân sách: tuyển một vị trí thấp hơn để đào tạo lên cấp bậc Chuyên viên hoặc tuyển vị trí Chuyên viên với mức lương thử việc thấp hơn mức lương thực tế.