Mất "khách sộp" Heineken, công ty chuyên cung cấp PG "chân dài" thất thu nặng nề

Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Sài Gòn (SPSC) là doanh nghiệp chuyên giới thiệu việc làm và cung ứng lao động, cụ thể là cung ứng nhân viên tiếp thị. Heineken là khách hàng lớn và đem lại nguồn thu chính cho SPSC suốt những năm vừa qua.

Tuy nhiên, trong năm 2016, kết quả kinh doanh của SPSC đã thay đổi chóng mặt do mất "khách sộp" Heineken. Theo chính sách toàn cầu của Heineken, tập đoàn Heineken sẽ phải sử dụng dịch vụ cung ứng lao động của đơn vị do Công ty mẹ chỉ định áp dụng chung cho toàn cầu, do đó SPSC đã ngừng hợp đồng cung ứng nhân viên tiếp thị với SPSC kể từ tháng 4/2016.

Đây là hoạt động kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu và lợi nhuận của SPSC. Mất hoạt động này, doanh thu năm 2016 của SPSC sụt giảm khoảng 123 tỷ đồng và lãi gộp giảm khoảng 5 tỷ đồng so với năm 2015.

Kết quả, doanh thu năm 2016 của SPSC chỉ còn dưới 84 tỷ đồng, so với mức hơn 204 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy, nhờ lợi nhuận 6 tỷ đồng từ dự án 259 Điện Biên Phủ, SPSC năm nay vẫn duy trì được mức lợi nhuận trước thuế 9,5 tỷ đồng, tăng khoảng 1 tỷ đồng so với năm trước.

Sau khi ngừng hợp tác với Heineken, SPSC đang tìm cách mở rộng một số hoạt động kinh doanh mới, như mở thêm thị trường, phát triển các sản phẩm du lịch mới, cung ứng lao động cho công ty khác, thương mại xuất nhập khẩu...