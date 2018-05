Máy bay Vietnam Airlines 2 lần gặp sự cố, khách hoảng hồn vì liên tục chuyển chuyến

Hành khách của VNA đứng chờ làm thủ tục tại sân bay Đà Nẵng.

Chị T.T. - một hành khách trên chuyến bay của Vietnam Airlines (VNA) bay từ Đà Nẵng về Hà Nội vào 20h10 ngày 14/5 cho biết, vé của chị T.T. đi chuyến 20h10 bằng máy bay A321 nhưng sau khoảng 2 tiếng đồng hồ loanh quanh ở đường băng, máy bay vẫn chưa thể cất cánh, đến 10h30 cơ trưởng thông báo chiếc máy bay bị lỗi kỹ thuật, yêu cầu hành khách rời khỏi máy bay đem theo tất cả hành lý và chờ thông báo.

Tất cả hành khách lại vật vờ ở sân bay, xếp hàng xin chăn, chờ phát bánh và nước. Sau đó, hành khách được hứa hẹn 23h15 sẽ có thông tin, nhưng đến 0h00 VNA mới thông báo 0h30 máy bay sẽ khởi hành.

Tuy nhiên, phải đến gần 2h00 sáng hôm sau (ngày 15/5) hành khách được bố trí lên chiếc máy bay mới.

Lần này chị T.T. yên tâm ngủ vì máy bay đã ở đường băng, thế nhưng sau gần 60 phút chạy lòng vòng trên đường băng, cơ trưởng lại tiếp tục xin lỗi vì máy bay hỏng một động cơ, lại mời hành khách đem hết hành lý rời khỏi máy bay xuống sân bay chờ thông báo.

"Không hiểu đội ngũ kỹ thuật của VNA kiểm tra trước khi bay như thế nào mà 2 lần dồn hành khách lên 2 chiếc máy bay hỏng rồi lại 2 lần yêu cầu hành khách rời khỏi máy bay.

Điều đáng nói là lỗi kỹ thuật này là do cơ trưởng phát hiện khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Sinh mạng mấy trăm con người thật như đùa.

Nhiều hành khách trên chuyến bay rất bức xúc vì cho rằng VNA lại cho chúng tôi lên chính chiếc máy bay A321 bị hỏng trước đó”, chị T.T. bức xúc nói.

Mỗi khách lên máy bay được nhân viên của hãng phát một chiếc bánh mỳ và một chai nước.

Chị T.T. cũng cho biết thêm, trong thời gian chờ đợi ở nhà ga, nhân viên của hãng phát cho mỗi người một bánh mỳ, một chai nước và phải tích vào thẻ lên máy bay.

Theo chị T.T., nhà ga bật điều hoà rất lạnh trong khi nhân viên hãng không bố trí đủ chăn cho mọi người cũng như chỗ nghỉ cho người già, trẻ em.

"Bố mẹ tôi năm nay 82 tuổi nhưng cũng không được nhân viên của VNA hỗ trợ chỗ nằm tử tế, vẫn phải nằm ở ghế băng mà chăn thì không đủ nên hành khách còn phải tranh nhau" - chị T.T. kể.

Bạn T.P. có mặt trên chuyến bay đó cũng kể: "Lần thứ nhất chúng tôi lên máy bay lúc 20h, ngồi chờ đến 22h thì xuống nhà ga. Lần thứ hai chúng tôi lên máy bay lúc 1h sáng, đến 3h sáng thì lại quay lại nhà ga".

Bạn T.P. chia sẻ thêm, thời điểm đó rất căng thẳng vì nhiều hành khách nổi nóng, tuy nhiên, đây là một đêm vật vã đối với người già và trẻ nhỏ.

Nhiều hành khách bức xúc vì hãng không bố trí đủ chỗ nghỉ cũng như chăn cho khách trong khi nhà ga bật điều hòa rất lạnh.

Còn 2 vợ chồng bác H.D. (82 tuổi) cũng là khách của chuyến bay trên kể: "Đứng xếp hàng lâu quá nên 2 vợ chồng tôi đề nghị được hỗ trợ chỗ nghỉ vì có dấu hiệu mệt mỏi và tăng huyết áp, tuy nhiên nhân viên vẫn yêu cầu chúng tôi quay lại xếp hàng.

Phải đến khi mọi người phản ứng thì chúng tôi mới được hỗ trợ".

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Infonet, chị T.T. thông tin thêm: "Trong lúc chờ tại nhà ga, có một người phụ nữ mang cả giấy khai sinh của con nhỏ ra để xin chăn mà không được.

Quá uất ức, chị này đã khóc ngay tại cửa số 5 của sân bay".

Được biết, đến 4h30 hành khách được lên máy bay lần 3. Phía VNA cho biết, do đội tiếp viên trước bị tâm lý, không thể bay tiếp nên phải chờ đội tiếp viên mới. Rất may đến 6h sáng nay, tất cả đã có mặt tại Hà Nội an toàn.