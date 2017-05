Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen chính thức có mặt tại Việt Nam

Công nghệ tạo nước kiềm Hydrogen được biết đến rộng rãi trên thế giới với 2 phương pháp là điện phân điện cực Platinium và phân ly kiềm tự nhiên bằng khoáng gốm (Công nghệ đã được đăng ký bản quyền). Bộ y tế Nhật bản và Hàn Quốc đã công nhận thiết bị này là thiết bị y tế gia đình và được sử dụng rộng rãi với nhiều ứng dụng cho sức khỏe và đời sống.

Công nghệ tạo nước Hydrogen bằng điện phân là phương pháp chia tách phân tử nước sử dụng điện cực Platinium hiệu suất cao, tuy nhiên thiết bị này chi phí đầu tư ban đầu khá lớn và cần nguồn nước sạch tinh khiết có nhiều khoáng, nên việc áp dụng phương pháp điện phân cần nguồn nước đầu vào tinh khiết và đủ khoáng chất nên rất khó áp dụng vào đời sống.

Nhận thấy sự cần thiết và lợi ích của nước này đối với sức khỏe đời sống, Kangaroo đã phát triển dòng máy tạo hydrogen bằng công nghệ ôxy hóa tự nhiên bằng khoáng gốm. Đây là phương pháp chia tách phân tử nước tự nhiên bằng công nghệ hạt nâng cao hiệu năng bằng cách tăng bề mặt tiếp xúc với các hạt khoáng gốm hình cầu có cấu tạo đặc biệt với nhiều chức năng khác nhau. Nước sau khi qua hệ thống lọc này hàm lượng Hydrogen hòa tan đo đạt mức 140 – 200ppb.

Giáo sư- Tiến sĩJeon, Hyoung – Tag, người sáng chế ra công nghệ này cho biết “Công nghệ tạo nước kiềm Hydrogen nước bằng hạt AlkCeramic đã được đăng ký bằng sáng chế độc quyền tại Hàn Quốc, Mỹ và nhiều nước trên thế giới, được chứng nhận bởi FDA Hoa Kỳ và Trung tâm hợp tác về An toàn Thực phẩm và Nước uống (NFS) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nước kiềm Hydrogen tại Hàn Quốc đã và đang được sử dụng như một loại nước làm đẹp, loại bỏ chất ôxy hóa, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sức khỏe cho cơ thể”.

Bên cạnh công nghệ tạo Hydrogen, máy này còn khắc phục được yếu điểm của công nghệ lọc RO truyền thống nhiều nước thải. Công nghệ lọc Vortex được nghiên cứu bởi Viện nghiên cứu và ứng dụng Kangaroo Hàn Quốc với giải pháp là dòng chảy xoắy quanh trục, tăng thời gian lưu trên 4 lần so với màng lọc truyền thống, tối ưu độ xoáy rối của dòng chảy trong màng làm giảm sự đóng cặn trên bề mặt màng từ đó nâng cao hiệu suất lọc. Công nghệ này giúp giảm đến 75% lượng nước thải so với công nghệ RO truyền thống, tăng tuổi thọ màng lọc đến 3 năm.

Từng chi tiết nhỏ nhất từ các cút nối, van điện từ đến tem nhãn mẫu mã đều được nhà sản xuất tỉ mỉ vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, tinh tế và thân thiện với người dùng. Sản phẩm chính thức có mặt tại Việt Nam vào ngày 15/5/2017.

Các nghiên cứu của Hàn Quốc và Nhật bản đã chứng minh, sử dụng nước giàu hydrogen hoạt hóa trong thời gian dài có tác dụng giúp trung hòa các tác nhân ô xi hóa mạnh, các gốc tự do, giúp làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện tình trạng của hệ tiêu hóa, và bệnh dạ dày.

Theo Tiến sĩ Hayashi Hidemitsu (Benefits of alkaline, Ionized water by Dr. Hidemitsu Hayashi, M.D), Viện Trưởng Viện Nước Nhật Bản, nước giàu hydrogen có khả năng hỗ trợ cải thiện tình trạng tiểu đường, bệnh phổi, gout, cao huyết áp, và nhiều bệnh khác do quá trình lão hóa và ôxy hóa trong cơ thể gây ra.

Các nghiên cứu của Khoa nghiên cứu Y học (Viện đào tạo sau Đại học Kyoto) ở cấp độ tế bào công bố năm 2009 cho thấy Hydrogen có trong nước kiềm có tác dụng làm chậm hơn quá trình lão hóa và cải thiện sự bất ổn định của các nhiễm sắc thể thường được tìm thấy trong các tế bào lão hóa. Báo cáo của Đại học Pittsburght, Mỹ xuất bản tháng 2 năm 2010 cũng cho kết luận nước Hydrogen an toàn và tốt cho sức khỏe người dùng.

