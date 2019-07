May Sông Hồng báo lãi 219 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 52% so với cùng kỳ

CTCP May Sông Hồng (mã chứng khoán MSH) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt trên 1.164 tỷ đồng, tăng 20,1 so với quý 2 năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 238 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 20,5%.



Doanh thu tài chính tăng hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 13,1 tỷ đồng chủ yếu do tăng lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó chi phí tài chính giảm được gần 10 tỷ đồng, còn 7,6 tỷ đồng chủ yếu do giảm lãi tiền gửi và lỗ tỷ giá chưa thực hiện.

Trên BCTC công ty thể hiện tổng nợ phải trả đến cuối quý 2 còn 1.335 tỷ đồng, giảm 272 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đo dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 112 tỷ đồng, còn 563 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm hơn 40 tỷ đồng, còn gần 61 tỷ đồng.

Kết quả, May Sông Hồng ghi nhận lãi sau thuế riêng quý 2 đạt 132,6 tỷ đồng, tăng trưởng 38,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần đạt 2.165 tỷ đồng, tăng 23,7% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 265,2 tỷ đồng, hoàn thành gần 56% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 219 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

