May Sông Hồng dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 40%, mục tiêu 475 tỷ đồng LNST năm 2019

CTCP May Sông Hồng (mã chứng khoán MSH) – doanh nghiệp vừa đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HoSE cuối tháng 11/2018 vừa qua – sắp tổ chức ĐHCĐ lần đầu tiên sau khi lên sàn.



Kết quả kinh doanh năm 2018

Năm 2018 được xem là năm thuận lợi với công ty khi doanh thu đạt xấp xỉ 3.950 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm 2017 và vượt 12,85% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 370 tỷ đồng, tăng 85% so với lợi nhuận đạt được năm 2017 và vượt 60,78% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Với kết quả đạt được HĐQT công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 40% như kế hoạch đặt ra. Tương ứng tổng số tiền chia cổ tức khoảng 190,5 tỷ đồng, chiếm 51,5% tổng LNST đạt được trong năm.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Năm 2019 May Sông Hồng đặt mục tiêu đạt 4.300 tỷ đồng doanh thu, tăng 8,9% so với doanh thu đạt được năm 2018. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 475 tỷ đồng, phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ từ 35% đến 45%.

Đồng thời HĐQT cũng trình bày phương án thay đổi mô hình quản trị công ty. Mô hình mới bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, và Tổng Giám đốc điều hành. Trong HĐQT sẽ có ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Như vậy bỏ Ban kiểm soát thuộc mô hình cũ.

Phát hành cổ phiếu ESOP

May Sông Hồng cũng trình phương án phát hành hơn 2,38 triệu cổ phiếu ESOP nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ quản lý cao cấp thuộc ban điều hành công ty. Tỷ lệ phát hành 5%. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến trong quý 2/2019.

Đối tượng phát hành là Chủ tịch HĐQT công ty, Tổng Giám đốc, và cán bọ quản lý văn phòng công ty tại Hồng Kong.

Kế hoạch dài hạn nhiệm kỳ 2019-2023

Trong năm 2019 và kế hoạch nhiệm kỳ 2019-2013 công ty dự kiến khởi công xây dựng cơ sở sản xuất mới thuộc xã Nghĩa Phong – Nghĩa Hưng, dự kiến đi vào sản xuất từ quý 2/2020, nhằm hướng tới mốc doanh thu trên 5.000 tỷ đồng vào năm 2021.

Bên cạnh đó trong nhiệm kỳ này công ty sẽ hoàn thành thủ tục để di dời các cơ sở may trong nội thành Nam Định ra khu vực cụm công nghiệp xã Mya Tân – Mỹ Lộc và hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng quỹ đất của công ty sau khi di dời xong ra nơi sản xuất mới.