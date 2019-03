May Việt Tiến (VGG) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%

Ngày 4/4 tới đây CTCP May Việt Tiến (mã chứng khoán VGG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 3.500 đồng. Thời gian thanh toán vào 31/5/2019.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 May Việt Tiến đạt hơn 9.700 tỷ đồng doanh thu, tăng 14,8% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 596 tỷ đồng, vượt 65,7% so với kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 492,2 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 468 tỷ đồng. EPS đạt 8.327 đồng/cổ phiếu.

Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, giá cổ phiếu VGG cũng tăng 20,6% so với thời điểm đầu năm 2018, lên mức 61.000 đồng/cổ phiếu.