MBS nhận định giá cổ phiếu VGG của May Việt Tiến có thể lên đến 74.400 đồng/cổ phiếu

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang lên cao, cũng là lúc các nền kinh tế đánh giá lại những tác động tích cực – hay tiêu cực đối với nền kinh tế nước mình, đặc biệt là đối với từng ngành hàng.

Xét về tổng thể, ngành dệt may đang được hưởng lợi khá lớn. Trên thực tế, công bố của Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho thấy, nửa đầu năm 2018 ngành Dệt may tiếp tục duy trì tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao với tổng mức đạt 16,5 tỷ USD, tăng 16,49% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn tốc độ tăng 10,43% của cùng kỳ năm 2017.

Kết quả kinh doanh những doanh nghiệp dệt may đang giao dịch trên thị trường chứng khoán cũng cho thấy, đơn cử như May Việt Tiến (VGG) – một trong những doanh nghiệp đầu ngành dệt may Việt Nam - doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 đạt 4.612 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 224 tỷ đồng, tăng 21% so với nửa đầu năm ngoái.

Cũng theo đánh giá của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao trong 6 tháng đầu năm và những diễn biến thuận lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đến ngành dệt may, và theo tiến độ nhập khẩu nguyên phụ kiện những tháng cuối năm, thì ước tính 6 tháng cuối năm nay kim ngạch đạt 18,5 tỷ USD, nâng kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 35 tỷ USD.

Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng, các cổ phiếu ngành dệt may cũng đang "cất cánh" trên thị trường chứng khoán. TCM của Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công tăng 14% so với đầu năm, đạt mức 30.300 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu GMC của Garmex tăng hơn gấp rưỡi, lên trên 35.000 đồng/cổ phiếu. VGT của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tăng 25%, lên 13.400 đồng/cổ phiếu…

Theo đánh giá của MBS, trên thị trường, nếu xét về giá trị, cổ phiếu VGG của May Việt Tiến đang có mức giá khá cao so với doanh nghiệp cùng ngành, đạt 57.200 đồng/cổ phiếu, và cũng đạt mức tăng 9% so với thời điểm đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu VGG trong 1 năm gần đây.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán MB (MBS), Việt Tiến là một trong những doanh nghiệp vẫn duy trì được vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dệt may tại Việt Nam.

Với những thông tin tích cực trên, MBS điều chỉnh nhận định rằng giá cổ phiếu VGG có thể lên đến 74.400 đồng/cổ phiếu thay vì dự đoán khoảng 62.000 đồng/cổ phiếu như trước đó (giá mục tiêu trước 15/5/2018), và vẫn khuyến nghị MUA vào đối với cổ phiếu này. Mức giá mục tiêu hiện vẫn cao hơn 33% so với giá hiện tại.

MBS cũng kỳ vọng Việt Tiến sẽ kết thúc năm 2018 với chỉ số EPS đạt 10.333 đồng/cổ phiếu, tăng 20,5% so với năm 2017. P/E đạt 5,4 lần.