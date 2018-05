Mipec M2: Tầm view tạo sức hút

Các Đại lý phân phối chính thức dự án Mipec City View cho biết, thông tin tòa M2 được mở bán trong tháng 5 vừa được công bố đã lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Cùng với nhiều ưu điểm của dự án nói chung và những lợi thế riêng của tòa tháp M2 đã tạo nên sức hút mạnh mẽ như một thỏi nam châm cho tòa căn hộ này

Mipec City View: Cận lộ - Cận thị - Cận tiện ích – Cận ngày bàn giao

Mipec City View là tổ hợp gồm 7 toà tháp căn hộ liền kề với khu nhà ở thấp tầng được Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Hoá dầu Quân đội (Mipec) đầu tư xây dựng tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Mipec City View sở hữu lợi thế nổi bật về vị trí khi nằm trong vùng quy hoạch phát triển sôi động nhất của Quận Hà Đông, tiếp giáp với các cung đường trọng yếu như Nguyễn Xiển – Xa La, Lê Trọng Tấn – Phúc La – Văn Phú, đặc biệt Lê Trọng Tấn là tuyến đường nằm trong dự án đường vành đai 3.5 đang được hoàn thiện.

Chỉ 15 phút đi xe, cư dân Mipec City View dễ dàng tiếp cận với Bệnh viện Quân y 103; công viên thể thao Hà Đông, khu quy hoạch công viên cây xanh và vui chơi giải trí Chu Văn An; hệ thống trường học các cấp như trường mầm non Mậu Lương, trường Tiểu học và THCS Kiến Hưng, các trường ĐH lớn như Học viện Quân y, Đại học Kiến trúc, Học viện An ninh và các khu vui chơi giải trí mua sắm của quận Hà Đông như Metro Hà Đông, Mê Linh Plaza,…

Không chỉ được thừa hưởng hệ thống cơ sở hạ tầng cùng nhiều tiện ích ngoại khu phong phú, cư dân Mipec City View còn được hưởng nhiều tiện ích thiết thực với cuộc sống thường nhật được Mipec đầu tư trong nội, bao gồm: bãi đỗ xe nhanh, khu vực cây xanh và đường dạo ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, khu vực quy hoạch cho thuê dịch vụ siêu thị, spa, gym,…

Dự án hiện đã cất nóc và sẵn sàng bàn giao cho cư dân dự kiến vào quý 4/2018.

Tòa M2: Hấp lực mạnh mẽ nhờ ưu điểm vị trí và tầm nhìn

Trong số 7 toà Mipec City View, tháp M2 được đánh giá là tòa đẹp nhất, sở hữu 4 mặt thoáng với tầm nhìn rộng rãi cả về phía Thành phố, đường lớn và cảnh quan nội khu. Tòa tháp cao 25 tầng này có 3 loại căn hộ 2 phòng ngủ tương ứng diện tích thông thủy 50,9m2 - 54,1m2 - 68,9m2 với mật độ vô cùng thấp chỉ 10 căn hộ trên 1 sàn và 3 thang máy.

Ông Văn Anh Quang, Giám đốc Kinh doanh Đại lý Danko, đơn vị phân phối dự án cho biết: “Ưu điểm có 80% số căn hộ là căn góc của Mipec City View được phát huy gấp đôi lợi thế khi tòa M2 này sở hữu 4 mặt thoáng. Điều đó có nghĩa rằng, chủ sở hữu căn hộ sẽ được tận hưởng tầm nhìn thoáng đãng, với tất cả các phòng đều đón ánh sáng và không khí tự nhiên. Các khách hàng đều đánh giá rất cao ưu điểm này”.

Cô H. Hường (Khách hàng, Quận Hà Đông, Hà Nội) quan tâm đến 2 căn 2 phòng ngủ cạnh nhau tại tầng 8 của tòa M2 cho biết: “Ưu điểm của căn góc là có nhiều mặt thoáng, tạo nên một không gian khoáng đạt, giúp cuộc sống sau này rất dễ chịu, không bí bách, vừa gần gũi với thiên nhiên bên ngoài, đón gió và ánh sáng tự nhiên, vừa tiết kiệm được tiền điện hàng tháng. Hơn nữa, các căn hộ tại đây có thiết kế thông minh, với diện tích vừa phải nhưng vẫn đầy đủ các không gian chức năng, rất dễ cho chúng tôi chuyển đổi mục đích sau này. Ví dụ như biến phòng ngủ thành phòng làm việc hoặc phòng đa năng.”

Ảnh minh họa phối cảnh phòng khách căn hộ Mipec City View.

Chính sách bán hàng linh hoạt

Toà tháp M2 Mipec City View được mở bán đúng vào thời điểm thiên thời - địa lợi - nhân hoà. Đó là khi khách hàng sắp được nhận nhà, đồng thời Chủ đầu tư đưa ra chính sách hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc trong vòng 6 tháng đến thời điểm bàn giao cho khoản vay lên tới 65% giá trị căn hộ đã đáp ứng được nguyện vọng tài chính của người mua.

Ông Văn Anh Quang phân tích: “Chính sách hiện tại mang lại nguồn lợi lớn giúp giảm áp lực tài chính cho khách hàng. Theo đó, chỉ với số vốn tương đương 30% giá trị căn hộ là khách hàng có thể hoàn thành giấc mơ sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại Hà Nội được vay lãi suất 0% trong vòng 6 tháng đến khi nhận bàn giao nhà. Đây là khoảng thời gian hợp lý vì khi đã an cư thì việc dành một phần thu nhập mỗi tháng để trả Ngân hàng là việc khách hàng có thể thu xếp được”.

Với những lợi thế của dự án và chính sách hỗ trợ tài chính tối ưu, khi chính thức mở bán trung tuần tháng 5 tới đây, tòa tháp M2 Mipec City View chắn chắn sẽ nhận được phản hồi tích cực từ phía thị trường.