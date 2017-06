Mở bán chính thức dự án Valencia Garden

“Trái tim” của Long Biên

Tọa lạc tại vị trí đẹp, Khu đô thị Việt Hưng, Valencia Garden là sự lựa chọn lý tưởng để cư dân an cư lạc nghiệp lâu dài. Dự án có giá trị phong thủy cao do được bồi tụ bởi hai con sông lớn là sông Hồng và sông Đuống. Bên cạnh đó, dự án còn được hưởng trọn vẹn hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại của Khu đô thị Việt Hưng.

Cư dân Valencia Garden sẽ không phải lo chỗ học hành cho con cái vì có hệ thống giáo dục phát triển quanh khu vực như: Trường mầm non Việt Hưng, Trường tiểu học và trung học cơ sở Đức Giang, Trường THCS Đô thị Việt Hưng, THCS Ngô Gia Tự... Đối với nhu cầu mua sắm và giải trí, lân cận dự án đã có trung tâm thương mại Vincom Center Long Biên, Aeon Mall, Savico Megamall với siêu thị Big C. Valencia Garden còn gần Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Sân golf Long Biên, UBND quận Long Biên... đảm bảo cho cư dân cuộc sống tiện nghi, an toàn.

Dự án cũng rất thuận tiện về giao thông. Các tuyến đường lớn, thoáng rộng nối từ dự án tới cầu Vĩnh Tuy và Chương Dương nên di chuyển từ Valencia Garden đến trung tâm thành phố chỉ mất 10 phút lái xe. Quốc lộ 5, cao tốc 5B giúp lưu thông từ dự án tới các tỉnh thành phía Đông Bắc thuận lợi.

Bản giao hưởng của sắc màu thiên nhiên

Tọa lạc trên khu đất rộng gần 11.000 m2, dự án có không gian thoáng rộng và tầm nhìn khoáng đạt. Bởi ngay trước mặt là công viên cây xanh, hai bên là hai khu đô thị quy mô lớn tại Thủ đô: KĐT Việt Hưng và KĐT Vinhomes Riverside với cảnh sắc sông nước lãng mạn, thanh bình.

Không gian sống xanh ngập tràn tại Valencia Garden.

Valencia Garden bao gồm 3 khối nhà và là dự án được phát triển theo mô hình khu dân cư tiện ích trọn vẹn. An cư tại nơi đây, cư dân sẽ được hưởng 40 tiện ích hiện đại, có những tiện ích chỉ thấy ở khu căn hộ cao cấp như trung tâm fitness, vườn treo và café trên mái, siêu thị tiện ích, beauty salon, phòng khám…

366 căn hộ tại Valencia Garden được thiết kế rất hợp lý, từ 60,04 đến 93,87m2, có 2 đến 3 phòng ngủ, phù hợp với mọi nhu cầu sống của khách hàng. Dưới bàn tay thiết kế tài hoa của các kiến trúc sư, từng m2 đều được tận dụng để tối ưu hóa công năng sử dụng. Các căn hộ tại Valencia Garden đều có góc nhìn thoáng rộng hướng ra không gian xanh mướt bao la, giúp cư dân dễ dàng hòa mình vào thiên nhiên để thư giãn và cảm nhận cuộc sống.

Chủ đầu tư và đối tác uy tín

Căn hộ tại Valencia Garden có mức giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn. Và để có thể xây dựng được một dự án cao cấp nhưng giá tiền hợp lý, chủ đầu tư đã lựa chọn kỹ lưỡng các đối tác đồng hành, như đơn vị phát triển là MIK Group, đơn vị quản lý phân phối sản phẩm là MIK Home. VP Bank là đơn vị hỗ trợ tài chính, và Vinaconex là nhà thầu thi công. Dự án được đồng phân phối bởi các đơn vị uy tín bậc nhất trên thị trường hiện nay là Đất Xanh Miền Bắc, STDA và Phú Tài Land.

Valencia Garden đang được triển khai với tốc độ rất nhanh và dự kiến sẽ bàn giao căn hộ vào quý II/2018.

Nhân sự kiện chính thức mở bán, chủ đầu tư dự án Valencia Garden triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi. Đối với khách hàng mua thành công căn hộ từ nay đến hết ngày 10/6/2017 sẽ được tặng ngay một chiếc IPhone 7 Red trị giá 20 triệu đồng và có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn như TV 3D Sony 55inch full HD, máy lọc nước Ao Smith, quạt điều hòa Daiko… Với tất cả khách hàng tham dự sự kiện Lễ Mở bán chính thức dự án Valencia Garden cũng sẽ được tham gia chương trình bốc thăm may mắn, giải thưởng là voucher nghỉ dưỡng tại resort 4 sao Sol by Melia Phú Quốc.

Bên cạnh đó, mua căn hộ tại Valencia Garden, khách hàng sẽ được VP Bank hỗ trợ cho vay lên tới 80% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi 0% trong 6 tháng.

Thông tin chi tiết về Valencia Garden liên hệ: Hotline: 0961 266 811 Website: http://Valenciagarden.vn.

A.D

Theo Trí thức trẻ