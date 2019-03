Mở bán Condotel Grand World Phú Quốc - nhận đặt chỗ ưu tiên hôm nay

Tỷ suất phân chia lợi nhuận của condotel Grand World Phú Quốc là 10%/năm từ 5 đến 10 năm. Theo chủ đầu tư những năm tiếp theo sẽ tăng tỷ lệ lợi nhuận theo thời giá hiện tại. Grand World được xây dựng theo tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao, 5 sao, có tổng vốn hơn 4.800 tỷ đồng, với số lượng 10.000 căn condotel.

Dự án Grand World Phú Quốc nằm ở khu vực trung tâm của Bãi Dài – một trong những bãi biển được khách du lịch thế giới bình chọn là nơi đẹp nhất thế giới không thể thiếu trong list những điểm du lịch biển nên tới. Nơi này là khu vực có các dịch vụ cao cấp như: khu vui chơi giải trí, công viên, casino, sân golf, vườn thú… Theo chủ đầu tư chia sẻ, lợi nhuận của condotel Grand World là 10%/năm từ 5 đến 10 năm. Sau đó sẽ tăng dần tùy theo giá cả biến động của thị trường cho thuê cao cấp ở Phú Quốc.

Condotel Grand World nằm trong dự án Grand World Phú Quốc, với tổng diện tích gần 8,6 hecta. Condotel Grand World gồm hai block cao 8 tầng, với số căn lên tới đến 10.000. Diện tích các căn condotel từ 25 – 54 m2 theo tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao và 5 sao. Hiện nay giá bình quân mỗi căn Condotel Grand World Phú Quốc là 2 tỷ đồng.

Quản lý cấp cao – Đại diện bán hàng đại lý cấp 1 cho dự án Dr. Trần Phúc Hải nói. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp nhận đặt chỗ ưu tiên. Mức đặt chỗ ban đầu chỉ 50 triệu đồng. Theo ông Hải, ai là chủ nhân sở hữu Condotel Grand World Phú Quốc. Có thể ủy quyền lại cho đơn vị vận hành, quản lý tầm quốc tế cho khách du lịch cao cấp thuê lại để sinh lời mỗi năm, đơn vị này do Vinghomes chỉ định. Ngoài ra chủ nhân sở hữu Condotel còn được sử dụng để nghỉ dưỡng.

Toàn cảnh khu phức hợp cao cấp Grand World vào ban đêm.

Sau khi đã thanh toán xong, chủ nhân sở hữu Condotel sẽ được chia lợi nhuận 85%, còn lại 15% sẽ trả cho đơn vị vận hành quản lý Condotel Grand World tại Phú Quốc. Điều khiến nhà đầu tư yên tâm là Grand World sẽ do đơn vị quản lý quốc tế vận hành. Đơn vị này phải do Vinghomes chỉ định để tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư, mà vẫn phải mang lại sự ích cao cấp tuyệt đối cho khách du lịch khi thuê Condotel.

Toàn cảnh khu phức hợp cao cấp Grand World vào ban ngày.

Đặc biệt, trong các căn condotel đều được trang bị đầy đủ tiện nghi như một căn hộ cao cấp đó là: phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung,… không khác gì một ngôi nhà cao cấp của chúng ta.

Về phương tiện di chuyển đến Grand World Phú Quốc. Hiện nay, ngoài các tuyến đường bay trong nước. Điều đặc biệt là Phú Quốc đã có các tuyến đường bay thẳng từ các quốc gia khác tới như: Campuchia, Singapore, Nga, Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông… Sắp tới sẽ còn nhiều chuyến bay thẳng tới Phú Quốc nữa.

Chi tiết 3 tháng cuối năm 2018 của Grand World Phú Quốc

Tháng 10: Phú Quốc có 369.356 lượt khách tham quan du lịch, tăng 66,5% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 43.805 lượt, tăng 90,9 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 458,2 tỷ đồng, tăng 39,0% so với cùng kỳ.

Tháng 11: Phú Quốc có 360.362 lượt khách tham quan du lịch, tăng 62,4% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 32.399 lượt - tăng 9,6 % so cùng kỳ, khách trong nước 327.963 lượt. Doanh thu đạt 472,9 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Tháng 12: Phú Quốc có 362.184 lượt khách tham quan du lịch, tăng 38,2% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 38.611 lượt - tăng 29,1 % so cùng kỳ, khách trong nước 323.573 lượt. Doanh thu đạt 593,7 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ.

TỔNG NĂM 2018: Phú Quốc đã đón 4.041.001 lượt khách du lịch tăng 36% so với cùng kỳ 2017, tổng khách quốc tế là 536.458 người.