Mở cửa cho du lịch về đêm

Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa gửi các kiến nghị đến Văn phòng Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ phát triển du lịch, trong đó có việc cho phép các khu vui chơi giải trí trên cả nước được mở cửa đến 2 giờ nhằm thu hút du khách.

Nhu cầu chính đáng

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, việc điều chỉnh quy định về thời gian vui chơi giải trí ở các khu công cộng cũng như các dịch vụ vui chơi giải trí trong cơ sở lưu trú du lịch được mở cửa tối thiểu đến 2 giờ là nhu cầu chính đáng của du khách, đồng thời là biện pháp giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách ở tất cả địa phương.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng việc một số địa phương quy định giờ đón tiếp khách của các dịch vụ vui chơi, giải trí (như vũ trường, karaoke, quán bar...), khu vực công cộng, cơ sở lưu trú du lịch không được phục vụ khách sau 24 giờ đã hạn chế việc kinh doanh của các cơ sở, không đáp ứng được nhu cầu của nhiều khách nước ngoài có múi giờ lệch với Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Công ty Du lịch Golden Travel, cho biết trước đây, dù không cho phép vui chơi sau 24 giờ nhưng nhiều quán bar ở Hà Nội vẫn hoạt động "chui". Thay vì mở cửa thì họ đóng kín nhưng bên trong vẫn đông khách.

Thực tế, sau khi Hà Nội bỏ "lệnh giới nghiêm", cho phép các quán bar, nhà hàng khu vực quận Hoàn Kiếm mở cửa đến 2 giờ vào các ngày cuối tuần từ 1-9-2016, phản hồi từ các du khách quốc tế rất tích cực. Khách đến Hà Nội rất muốn được trải nghiệm không gian phố đi bộ về đêm. Họ có thể tự đi khám phá khu phố cổ, ẩm thực đường phố, giao lưu với bạn bè...

Du khách đến Đà Lạt buổi tối chủ yếu đi dạo chợ đêm, ăn uống rồi… về ngủ sớm Ảnh: Đình Thi

"Tôi nghĩ việc gia hạn thời gian vui chơi đến 2 giờ không chỉ giúp du khách cảm thấy thoải mái mà thu nhập của người dân sống nhờ vào dịch vụ du lịch cũng tăng lên. Rõ ràng, cùng với các quán bar, nhà hàng, nhiều hoạt động kinh doanh khác - từ dịch vụ taxi, xích lô đến đồ ăn, đồ uống dạo, cửa hàng tiện ích - đều được hưởng lợi" - ông Thành nhận xét.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An, dẫn chứng tại Khu Du lịch biển Cửa Lò, khi khách trong và ngoài nước đến nghỉ mát, ngoài tắm biển thì về đêm, họ rất cần địa điểm vui chơi giải trí, ăn uống. Theo ông, làm du lịch biển mà khách đến tắm xong vào chỉ nằm nghỉ thì rất khó kéo họ quay lại. Do đó, ngành du lịch Nghệ An rất ủng hộ chủ trương của Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Bởi lẽ, ngoài chuyện tăng sức thu hút du khách đến với địa phương, việc kéo dài thời gian mở cửa các khu vui chơi giải trí còn giúp tăng nguồn thu cho các cơ sở phục vụ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Vũ Long - đại diện một doanh nghiệp có hàng loạt khách sạn lớn tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa - cho biết trên thế giới, việc các khu vui chơi mở cửa đến 2 giờ là bình thường. Tuy nhiên, họ có đầy đủ các dịch vụ vui chơi giải trí để du khách có chỗ tiêu tiền.

"Ngay như các nước cạnh chúng ta, họ có nhiều cách thu hút khách du lịch chơi khuya như mở trung tâm mua sắm, chợ đêm, thậm chí sòng bạc... Còn ở Việt Nam, tôi thấy nhiều thành phố du lịch rất đông du khách nhưng không níu kéo được họ đến nhiều lần vì rất đơn điệu. Sầm Sơn chẳng hạn, ngoài tắm biển và ăn uống ra, du khách chẳng biết làm gì, chơi gì. Các trung tâm mua sắm lớn không có, công viên giải trí cũng không, thậm chí chợ đêm, bar không cho mở khuya thì làm sao thu hút được du khách, đặc biệt là khách quốc tế?" - ông Long nêu quan điểm.

Lo an ninh trật tự phức tạp

Trao đổi với phóng viên, bà Phan Thanh Trúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết thực tế, ngành du lịch cũng muốn kéo dài thời gian phục vụ du khách nếu họ có nhu cầu. Thế nhưng, theo bà, đề xuất hoạt động du lịch đến 2 giờ chỉ phù hợp với một số dịch vụ và vẫn cần phải xem xét kỹ lưỡng.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa, đồng tình với việc mở các điểm dịch vụ du lịch về đêm đến 2 giờ phù hợp với một số dịch vụ nhưng yêu cầu phải có quy hoạch về địa điểm cũng như các điều kiện đi kèm. "Các quán bar, karaoke mà mở trong khu dân cư gây ồn ào, mất giấc ngủ, ảnh hưởng đến người khác là không được. Ở các điểm xa khu dân cư phù hợp với vui chơi giải trí về đêm cũng phải bảo đảm các điều kiện về an toàn, trật tự đô thị" - ông Hà nêu ý kiến.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đề xuất của Hiệp hội Du lịch Việt Nam phù hợp với các thành phố mang tính chất đặc thù thu hút khách quốc tế. Đối với du khách quốc tế, các hoạt động vui chơi giải trí về đêm là rất cần thiết. Tuy nhiên, cần phải bảo đảm các quy định chung để không làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, nhất là khi gần nhà dân, trường học, bệnh viện. Nếu các cơ sở vui chơi giải trí như karaoke, quán bar, vũ trường… có từ trước mà gần các khu vực này thì cần yêu cầu tuyệt đối về điều kiện cách âm.

"Đặc biệt, với hoạt động vui chơi, giải trí về đêm thì tình hình an ninh trật tự là vấn đề phải quan tâm. Vì thế, ngành du lịch cần phối hợp với các ban, ngành liên quan như công an, dân quân tự vệ, trật tự đô thị… thường xuyên thanh tra, kiểm soát các điểm vui chơi giải trí nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn" - bà Ngọc nhìn nhận.

Theo ông Nguyễn Vũ Long, việc cho phép các khu vui chơi giải trí mở cửa đến 2 giờ phải xác định là tăng được nguồn thu cho địa phương và tạo công ăn việc làm cho người dân. "Nếu không giải quyết được 2 vấn đề này thì có khi lại phản tác dụng vì nhậu nhẹt nhiều sẽ gây mâu thuẫn đánh nhau, xuất hiện các dịch vụ mại dâm... Do vậy, chúng ta cần phải xem xét một cách toàn diện" - ông Long bày tỏ.

Ngại khách vui chơi quá độ Ông Lê Kim Nhựt, Giám đốc Công ty Du lịch Nha Trang Trẻ (tỉnh Khánh Hòa), cho rằng hoạt động vui chơi giải trí đến 2 giờ chỉ phù hợp với du khách nghỉ dưỡng. Với khách đi theo tour hay ngắn ngày, nếu vui chơi quá độ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, chuyến du lịch bị giảm chất lượng. Những người làm tour cũng không hề muốn du khách mệt mỏi nên thường nhắc nhở họ ngủ sớm để có tâm trạng tốt cho hành trình kế tiếp. "Các điểm ăn nhậu, hát hò, dịch vụ về đêm thường phức tạp về an ninh trật tự. Nếu một thành phố du lịch mà xuất hiện nhiều vụ việc cướp giật, say xỉn, đánh nhau… thì tôi nghĩ đây không phải là điều tốt" - ông Nhựt băn khoăn.

Phải có điều kiện đi kèm Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết đã nghe nhiều công ty lữ hành phàn nàn về việc du khách kêu ca không có gì để giải trí vào đêm khi đến Việt Nam. Ông Tuấn nhận xét: "Lệnh giới nghiêm" đã hạn chế phần nào sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch vì du khách không biết đi đâu, làm gì. Thực tế, buổi tối cũng là khoảng thời gian du khách tiêu tiền nhiều nhất cho vui chơi giải trí". Người đứng đầu ngành du lịch khẳng định ủng hộ kiến nghị của Hiệp hội Du lịch và cho rằng đây là một trong những giải pháp quan trọng để tăng sức hấp dẫn cũng như phát triển du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách chưa thể tạo ra một sự đột biến ngay lập tức. "Việc cho phép các khu vui chơi trên cả nước lùi thời gian đóng cửa là quá đúng. Tất nhiên, việc này phải đi kèm các điều kiện như có chính sách quản lý, không ảnh hưởng đến dân cư và bảo đảm giữ gìn môi trường" - ông Tuấn nhấn mạnh.

