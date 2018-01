Mở rộng điều ra vụ án “nữ doanh nhân” lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Ngày 5-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã phát đi thông báo tìm bị hại đối với vụ án Trần Thị Thúy Hậu phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Định và TP HCM, do cơ quan này vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1-2014 đến ngày 8-6-2017, Hậu đã dùng thủ đoạn gian dối thỏa thuận lợi nhuận cao, kêu gọi góp vốn đầu tư thời gian ngắn vào các hoạt động kinh doanh: booking vé máy bay, đầu tư làm tour du lịch, booking phòng khách sạn... để huy động tiền từ nhiều người, với mục đích chiếm đoạt nhằm trả tiền lợi nhuận khống và tiêu xài cá nhân.

Trần Thị Thúy Hậu

Để công tác điều tra vụ án đảm bảo theo đúng quy định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định thông báo ai là bị hại có liên quan đến việc bị Trần Thị Thúy Hậu dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tiền mà chưa viết đơn tố cáo thì làm đơn gửi đến cơ quan này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Trần Thị Thúy Hậu từng tốt nghiệp một trường ĐH ở TP HCM với chuyên ngành kế toán, khi ra trường được các công ty chuyên kinh doanh lữ hành và hoạt động trong lĩnh vực du lịch có uy tín ở TP HCM tiếp nhận với mức lương hậu hĩnh. Đến cuối năm 2013, Hậu nghỉ việc ra làm ăn riêng.

Thời gian làm việc ở các công ty dịch vụ môi giới và kinh doanh lữ hành du lịch, Hậu đã biết cách thức kinh doanh, phương thức điều hành như móc nối bán vé máy bay, thuê phòng khách sạn rồi dần dần làm môi giới, liên kết với nhiều công ty làm tour du lịch trong và ngoài nước mang lại lợi nhuận cho mình. Từ đó, Hậu khoe với nhiều người rằng dịch vụ hiệu quả, đầu tư ít và thời gian ngắn nhưng sinh lợi nhiều, chỉ có điều không có vốn để làm ăn lớn. Cứ vậy, Hậu dễ dàng huy động vốn của những người thân quen ở Bình Định đang sống ở TP HCM với lãi suất cao rồi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Đầu tháng 6-2017, do không có khả năng trả nợ, Hậu về quê ở huyện Tuy Phước trốn tránh. Tuy nhiên, do các chủ nợ từ TP HCM kéo về đây gây áp lực nên ngày 8-6-2017, Hậu đã đến Công an huyện Tuy Phước đầu thú.