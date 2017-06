Mỗi ngày 15 phút ngâm chân với giấm: Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra không?

Mặc dù bàn chân là bộ phận nâng đỡ trọng lượng của cả cơ thể nhưng có lẽ đây lại là bộ phận thường bị "bỏ quên" nhất. Hằng ngày, bàn chân thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường, vi khuẩn và các yếu tố có ảnh hưởng tiêu cực tới đôi gót ngà.

Theo thời gian sẽ khiến bàn chân gặp một số vấn đề như nhiễm nấm , thô ráp, kém mịn màng và các vấn đề khác gây mất thẩm mỹ cũng như ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Vì vậy, thay vì chỉ biết làm đẹp hãy bớt chút thời gian để quan tâm tới đôi chân của mình.

Có nhiều cách để chăm sóc đôi bàn chân nhưng ngâm chân được coi là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất, đặc biệt là ngâm chân với giấm. Giấm rất giàu axit và các hợp chất chống nấm giúp điều chỉnh độ pH của da, từ đó giúp khắc phục những vấn đề mà bàn chân gặp phải.

1. Chống nấm

Axit acetic trong giấm giúp kháng nấm - nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề mà các vận động viên thường gặp hoặc tình trạng vàng móng. Hoạt động kháng nấm và kháng khuẩn sẽ kiểm soát sự nhiễm trùng và tạo hàng rào bảo vệ chống lại các cuộc tấn công của vi sinh vật gây bệnh.

Cách sử dụng:

- Thêm một cốc giấm vào chậu nước ấm và ngâm chân trong vòng 15 - 20 phút.

- Thực hiện phương pháp này 3 lần/ tuần.

2. Giúp da mịn màng

Một số thành phần tự nhiên trong giấm có tác dụng tẩy tế bào chết, từ đó giúp da mềm, mịn màng không còn tình trạng thô ráp nữa.

Cách sử dụng: Ngâm chân trong nước ấm với giấm từ 15 - 20 phút.

3. Trị mụn cóc

Các axit trong giấm, đặc biệt là giấm táo rất có hiệu quả trong việc chống lại các vi rút gây ra mụn cóc trên da. Thành phần này giúp giảm bất kỳ nhiễm trùng nào và làm mềm mụn cóc cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn.

Cách sử dụng:

- Thêm 1/2 cốc giấm táo vào chậu nước ấm và ngâm chân trong vòng 30 phút.

- Ngoài ra bạn cũng có thể dùng tăm bông thấm giấm rồi bôi trực tiếp lên mụn cóc.

4. Giảm ngứa

Ngứa xung quanh bàn chân có thể là do mất cân bằng độ pH, da bị khô hay do nấm gây ra. Đôi khi chất liệu giày dép cũng gây ra các phản ứng dị ứng, từ đó khiến chân bị ngứa. May thay giấm táo có thể làm giảm các triệu chứng khó chịu này và kiểm soát được các nguyên nhân gây ngứa.

Cách sử dụng:

- Thêm giấm táo vào chậu nước ấm và ngâm chân trong 20 phút.

- Ngâm chân mỗi ngày nếu bạn thấy ngứa.

5. Khử mùi hôi chân

Mồ hôi chân và sự phát triển của một số loại vi khuẩn trên bàn chân có thể gây ra mùi hôi khó chịu. Thành phần axit trong giấm sẽ làm giảm lượng mồ hôi chân tiết ra cũng như ức chế sự phát triển của vi khuẩn, từ đó giúp bạn thoát khỏi mùi hôi chân khó chịu.

Cách sử dụng:

- Hòa giấm vào chậu nước rồi ngâm chân trong 15 phút.

- Nếu mùi hôi chân quá nặng mùi hãy cho thêm vài giọt tinh dầu trà xanh.

- Ngoài ra, bạn cũng phải vệ sinh giày dép sạch sẽ trước khi đi.

6. Làm mềm các vết chai sần

Các vết chai sần trên bàn chân có thể là do sự tích tụ của các tế bào chết và do ma sát với với một số loại giày dép. Trong khi đó, giấm có chứa axit hoạt động như một chất tẩy tế bào chết và làm mềm da, từ đó giúp loại bỏ tế bào chết và làm mềm các vết chai sần trên chân.

Ngoài ra, khi ngâm chân các thành phần trong giấm sẽ được thẩm thấu vào chân, giúp tăng độ ẩm cho da. Hơn nữa, ngâm chân thường xuyên sẽ làm giảm sự xuất hiện của các vết chai sần.

Cách sử dụng:

- Thêm giấm trắng vào nước ấm và ngâm chân trong vòng 15 - 20 phút.

- Ngâm chân mỗi tối và dùng đá bọt để chà xát lên những vết chai sần.

*Theo Step to health

Theo Hà Phương

Theo Trí thức trẻ/Trí thức trẻ