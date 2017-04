Mốt chơi túi Hermes, Gucci… độc nhất thế giới của chị em Việt

Ngày cuối tuần, thay vì đi chơi cùng bạn bè, chị Đoàn Vũ Phương Mai, nhân viên kế toán của một công ty nằm trên đường Trương Hán Siêu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) xắn tay áo dọn dẹp lại tủ sách của mình cho gọn gàng rồi cẩn thận đặt 3 chiếc túi xách mới mua lên giá.

Hai tay nâng niu chiếc túi được móc bằng sợi màu nâu, có dây đeo hai màu xanh-đỏ đặc trưng của dòng túi Gucci, chị Mai khoe, đây là chiếc túi được làm thủ công hoàn toàn theo mẫu của chiếc túi xách nổi tiếng thuộc hãng Gucci, chị đặt từ tận TP Hồ Chí Minh gửi ra.

Những chiếc túi handmade móc bằng vải sợi theo dáng hàng hiệu khiến chị em điên đảo

Chị tâm sự, bản thân là một “con nghiện” túi xách hàng hiệu , hàng ngày, cứ rảnh rỗi, chị lại lên mạng say sưa ngắm nhìn những chiếc túi của các hãng nổi tiếng thế giới như Hermes, Gucci, D&G,… Song, với mức lương công sở xấp xỉ 10 triệu đồng/tháng, những chiếc túi đó thật sự “ngoài tầm với” của chị.

“Tôi từng mua túi fake (túi nhái) của Trung Quốc dùng thử nhưng có cảm giác ngần ngại khi mang ra ngoài, bởi kiểu dáng, chất liệu trông có vẻ y hệt mà không toát được vẻ sang trọng như túi thật. Vì thế, khi thấy trên mạng có người rao bán những chiếc túi được làm thủ công bằng sợi với kiểu dáng y hệt túi hiệu gốc, tôi tò mò đặt mua một chiếc kiểu dáng Dior với giá 1,6 triệu đồng xem thử”, chị Mai chia sẻ.

Khi nhận được hàng, chị thấy chiếc túi mặc dù được làm bằng tay hoàn toàn, từ móc sợi đến khâu tấm viền, khóa kim loại… nhưng rất chắc chắn, form túi cứng cáp, cầm nặng tay và tương đối “nuột”. So với số tiền bỏ ra, chị khá hài lòng và yên tâm xách túi đi chơi mà không có cảm giác xấu hổ như dùng túi hàng hiệu fake Trung Quốc.

“Tính đến lần này, tôi đã sở hữu 5 chiếc túi xách, trong đó đắt nhất là túi dáng Hermes được mua với giá 2 triệu đồng, còn 4 chiếc kia giá từ 1,2-1,6 triệu đồng/chiếc”, chị Mai nói.

Không nghiện túi xách như chị Mai, nhưng chị Hoàng Thu Hà ở chung cư Kim Văn Kim Lũ nằm trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội), cũng sở hữu trong tay 7 chiếc túi xách handmade có kiểu dáng thuộc nhiều hãng túi nổi tiếng trên thế giới.

Chị Hà chia sẻ, từ nhỏ chị đã có hứng thú với những món đồ thủ công được làm bằng tay cẩn thận, tỉ mỉ. Khi còn đi học, chị cùng từng tự khâu cho mình những vật dụng đơn giản như khăn tay, gối,… hay đan khăn len tặng bạn bè.

Chính vì thế, khi tình cờ tham gia vào nhóm những người mê đan móc trên facebook, chị như bị hút hồn bởi những chiếc túi xách, mũ, hay bộ bikini được móc từ sợi dù, sợi vải với nhiều kiểu dáng hiện đại.

“Trong số đó, tôi thích nhất là những chiếc túi được móc theo kiểu dáng túi hiệu. Chúng giống hệt về màu sắc và chi tiết, từ những chiếc khóa đồng, dây xích hay họa tiết hoa lá đính kèm”. Chị nói và cho biết, giá của mỗi chiếc túi tuy không rẻ, dao động từ 800 ngàn - 2 triệu đồng nhưng chị vẫn mua không đắn đo.

Những chiếc túi Ngọc Trinh mê mẩn được các chị em "chế" bằng sợi móc

Thừa nhận xu hướng chơi túi hiệu “made in Vietnam” của chị em công sở hiện nay, chị Ngô Thu Hiền, chủ một shop chuyên đồ len sợi handmade tại Vĩnh Phúc cho biết, dù mới xuất hiện khoảng 1 năm trở lại đây, song trào lưu chơi túi hàng hiệu handmade ngày càng nở rộ.

“Mỗi ngày, tôi nhận hàng chục đơn đặt làm túi trên khắp cả nước, chưa kể đơn mua túi có sẵn”. Theo chị, mặc dù là sản phẩm thủ công nhưng túi hiệu do tôi làm ra được các chị em săn mua nhiệt tình chẳng kém gì túi được làm công nghiệp bán sẵn.

Chị chia sẻ, tùy theo kích cỡ của chiếc túi mà thời gian làm lâu hay nhanh. Ví như, khách đặt túi càng cầu kỳ, nhiều chi tiết, hoặc những chi tiết hiếm có, mất công tìm kiếm tại các xưởng túi bên Quảng Châu (Trung Quốc) thì thời gian chờ đợi càng lâu. Ví như chiếc khóa đặc trưng của túi Hermes, họa tiết hoa trên túi D&G hay logo kim loại của MK, YSL... Tuy nhiên khách hàng vẫn đặt chị làm túi dồn dập, đặc biệt vào thời gian nghỉ lễ khiến chị bị “quá tải”.

“Để làm ra một chiếc túi này không hề dễ dàng. Tôi phải lên hình mẫu, lựa chọn kiểu móc để tạo họa tiết phù hợp với dáng túi, sau đó tìm mua sợi móc có chất liệu và màu sắc giống với bản gốc. Chưa kể những phụ kiện đính kèm như khóa, dây xích, chốt, nẹp… cũng phải giống hệt”. Chị Hiền tiết lộ và cho hay, nếu túi đơn giản, chị chỉ làm trong vòng 1 ngày. Những túi phức tạp hơn phải dành 2-3 ngày mới hoàn thiện được, trung bình mỗi ngày mất 4-5 tiếng ngồi móc.

Túi hiệu Chanel "made in Vietnam"

Theo đó, 100% các công đoạn tạo ra chiếc túi đều làm thủ công. Từ khâu móc thân chính, thân phụ, nẹp vào tấm cứng,.. cho đến khâu lót, lắp phụ kiện để hoàn thiện chiếc túi. Vì thế, giá của chúng cũng không rẻ, trong khoảng 1-2 triệu đồng tùy loại.

Cũng là một trong những thành viên của diễn đàn của một hội mê đan móc, chị Tô Thanh Hoài Linh ở Quận 1, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, chị bắt đầu bán túi ví handmade được gần một năm nay, trong đó, túi handmade sợi dù theo kiểu dáng túi hiệu hiện đang hot hơn cả.

“Mặc dù là túi nhái theo túi hàng hiệu nổi tiếng trên thế giới, nhưng điểm đặc biệt khiến chúng hấp dẫn hơn túi da fake của Trung Quốc nằm ở chính chất liệu làm ra. Hơn nữa, do làm bằng tay cẩn thận nên các sản phẩm túi rất chắc chắn. Kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt chính là lí do chị em công sở ưa thích chọn mua loại túi này”. Chị Linh nói, "Ngay cả chiếc túi Hermes himalayan crocodile birkin mà người mẫu Ngọc Trinh sở hữu, sau khi kiếm đủ nguyên vật liệu, tôi cũng sẽ làm cho mình một chiếc như thế, nhưng là hàng thủ công made in Việt Nam".

Theo Minh Hiên

Vietnamnet