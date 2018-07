Một công ty kinh doanh casino bị phạt, truy thu thuế hơn 345 triệu đồng

Cục thuế tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định xử lý về thuế đối với Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã chứng khoán RIC). Thời kỳ kiểm tra là năm 2017, về thuế giá trị gia tăng kiểm tra đến hết tháng 2/2018.

Cụ thể, Cục thuế Quảng Ninh truy thu thuế giá trị gia tăng 241 triệu đồng. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 85 triệu đồng bao gồm 48 triệu đồng tiền phạt 20% tính trên số tiền thuế thiếu do khai, phạt hành chính về thuế 2,1 triệu đồng và 35 triệu đồng tiền phạt do có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Cùng với đó là khoản chậm nộp tính trên số tiền thuế thiếu do khai sai, số tiền gần 19 triệu đồng được tính đến hết ngày 29/6/2018.

Như vậy, tổng số tiền công ty bị truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp là hơn 345 triệu đồng.

Công ty Quốc tế Hoàng Gia có trách nhiệm chấp hành mức phạt trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, quá thời gian trên sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Được biết, Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia được thành lập năm 1994 với ngành nghề kinh doanh bao gồm kinh doanh khách sạn, khu vui chơi (bao gồm cả kinh doanh casino).

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2018, doanh thu của Quốc tế Hoàng Gia đạt 67,5 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 18,6% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,6 tỷ đồng, kém xa so với mục tiêu năm 2018 nhưng lại tích cực hơn nhiều so với số lỗ hơn 21,9 tỷ đồng quý 1/2017.

Năm 2018, RIC dự kiến doanh thu 15,89 triệu USD (360 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế 1,56 triệu USD (35 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu casino đạt 9,98 triệu USD, doanh thu khách sạn, biệt thự đạt 5,91 triệu USD.

Kết thúc phiên ngày 18/7, thị giá RIC ở mức 8.600 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa thị trường hơn 600 tỷ đồng. Hiện cổ phiếu này đang nằm trong diện kiểm soát trên HOSE.