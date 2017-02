Một công ty nước ngoài muốn đầu tư dự án 1,2 tỷ USD tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo bản cam kết, Hyosung Corporation sẽ đầu tư 1,2 tỷ USD cho Dự án nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và Cảng chuyên dụng LPG và hóa dầu.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh, với hàng loạt các dự án có quy mô vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD. Trong đó, đáng chú ý là Dự án Hồ Tràm Strip với số vốn đăng ký 4,2 tỷ USD.

Hiện, chủ đầu tư dự án này đã rót vào dự án hơn 1 tỷ USD, và cam kết tiếp tục đầu tư xây dựng tiếp với tòa tháp 559 phòng với tên gọi The Beach Club sẽ bổ sung nhiều tiện ích giải trí mới tại The Grand khi hoàn thiện. Bên cạnh đó, căn hộ khách sạn condotel 1.000 căn sẽ được triển khai thi công sát bên The Grand trên bờ biển dài 2,2 km.

Ngoài ra, tại buổi gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 3.600 tỷ đồng và 311 triệu USD.

Trong đó, đáng chú ý là dự án căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn A La Carte Vũng Tàu (vốn đầu tư 450 tỷ đồng) của Công ty cổ phần Phát triển nhà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, có 2 dự án nhà máy kính của liên doanh Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, Viglacera và Công ty Tập đoàn khoa học công nghệ Khải Thịnh với số vốn đăng ký 108 triệu USD làm kính nổi tạu KCN Phú Mỹ II; Và Công ty cổ phần Kính Nam Việt Hưng cũng sẽ xây dựng nhà máy kính siêu trắng Nam Việt Hưng, vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, tại KCN Mỹ Xuân B1 - CONAC.

Nhiều dự án nhà máy khác cũng được đăng ký đầu tư như dự án mở rộng nhà máy bia Heineken Việt Nam, với tổng vốn đăng ký tăng thêm 185 triệu USD. Ngoài ra, còn có các dự án Nhà máy Sản xuất đồ gỗ nội thất Korea Tech (vốn đầu tư 3 triệu USD) tại Cụm công nghiệp Tóc Tiên; Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tóc Tiên (vốn đầu tư 70 tỷ đồng)… Cũng tại Cụm công nghiệp Tóc Tiên còn có Công ty TNHH Starflex Việt Nam đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất tấm bạt, màn (vốn đầu tư 15 triệu USD).

Công ty cổ phần Thép Pomina 2 với Dự án Nhà máy tôn mạ kẽm, tôn mạ màu và ống thép màu quy mô 600.000 tấn/năm, vốn đầu tư 868 tỷ đồng tại KCN Phú Mỹ I.

Bình An

Theo Trí thức trẻ