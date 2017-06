Một ngày tại Celadon City – khu đô thị đáng sống tại Sài thành

Chuẩn mực mới về tiêu chuẩn sống

Lấy chính nhũng cư dân tương lại của mình làm nhân tố và thước đo để kiến tạo nên không gian sống cảm xúc và giàu tính nhân văn, Celadon City Tân Phú tựa hồ như viên ngọc xanh nổi nật giữa lòng thành phố với khuôn viên cây xanh lên đến 16.4 ha.

Được ví như trái tim của Celadon City, dự án đô thị xanh hạng sang Emerald Precinct là sự pha trộn hài hòa giữa nét hiện đại và sự tinh tế, không chỉ là chốn an cư trù phú mà còn là nơi thưởng lãm cảnh quan, tận hưởng các nhu cầu giải trí, nghỉ ngơi, sinh hoạt cho cư dân tinh hoa.

Theo đánh giá của các chuyên gia, điểm nổi trội của Emerald Precinct chính là không gian sinh thái tự nhiên. Với 72% diện tích dành hẳn cho mảng xanh và tiện ích nội khu, cứ vài bước chân là cư dân sẽ được tận hưởng không gian thanh bình của hồ nước cảnh quan, khu vườn thảo mộc, thảm cỏ xanh ngợp trời hay hàng cây rợp bóng.

Phần không gian còn lại sẽ là công viên trung tâm, khu gym hiện đại, khu café ngoài trời, khu picnic, khu BBQ, đáp ứng tròn vẹn nhu cầu mua sắm, sức khỏe, văn hóa, giải trí… cho cư dân. Điều thú vị là ngoài những tiện nghi sẵn có, cư dân của Emerald Precinct còn được tận hưởng lợi ích kép từ khu đô thị Celadon City sầm uất, hiện đại.

Đề cao tính nhân văn trong thiết kế và xây dựng

Nhiều bậc cha mẹ dễ dàng nhận ra Emerald Precinct là nơi chốn lý tưởng để cả thể chất và tâm hồn của con trẻ được chăm chút và phát triển. Không dễ để tìm được môi trường sống như tại nơi đây để các bé có thể lớn lên trong khung cảnh thiên nhiên giữa lòng thành phố, được đắm mình trong ánh mắt trời, tự do chạy nhảy vui đùa trên thảm cỏ xanh, quan sát và nhìn ngắm muôn loài hoa lá cỏ cây… để cảm nhận cuộc sống tự do rộng lớn thay vì làm bạn với máy tính, ipad.

Chị Yên Lam, một trong những khách hàng “đặt chỗ” tại Emerald Precinct ngay từ lúc mở bán chia sẻ “Khu công viên Central Park tại Emerald Precinct với dòng sông lười, đảo thiên đường… vui nhộn và bắt mắt chính là nơi mà mọi đứa trẻ đều yêu thích. Khi dọn về ở, hai vợ chồng mình chắc chắn sẽ thường xuyên dắt bé xuống đây vui chơi, bơi lội cùng bạn bè để các bé phát triển thể chất và tinh thần. Ba mẹ mình thì lớn tuổi, khu công viên để đi bộ, tập thể dục dưỡng sinh Emerald Precinct sẽ là nơi giúp ba mẹ mình có thêm người người bạn già và tận hưởng những ngày sống thảnh thơi, an lành bên con cháu”.

Khu BBQ – nơi chia sẻ, gắn kết của cộng đồng cư dân.

Thiết kế thông minh cho cuộc sống hoàn hảo

Điểm khác biệt của dự án căn hộ cao cấp Emerald Precinct là tính an ninh và biệt lập từng căn hộ được bố trí hài hòa trong một thể thống nhất. Không nhiều các khu căn hộ mà cư dân có thể mở toang của kính để tận hưởng anh nắng tự nhiên và gió trời tràn ngập từng góc nhà.

Với thiết kế an ninh 3 lớp 24/7 cùng hệ thống thông minh Smart Home, cư dân có thể an tâm tận hưởng cuộc sống an toàn, hiện đại. Các căn hộ vô cùng đa dạng với nhiều sự lựa chọn từ 1-3 phòng ngủ trong đó có hơn 90% căn hộ được bố trí ban công kính trong suốt nhìn ra khu công viên xanh mát như mang cả khu vườn xanh vào từng ngôi nhà.

Emerald Precinct sẵn sàng chào đón cộng đồng cư dân tinh hoa.

Với những trải nghiệm hiện đại và thú vị dù chỉ trong một ngày tại Emerald Precinct, các cư dân tương lại chắc chắn sẽ hoàn toàn yên tâm và hài lòng khi lựa chọn nơi đây là nơi chốn an cư va vun đắp tình cảm cho cả gia đình, Không những thế, dự án với tâm huyết và kinh nghiệm của chủ đầu tư Gamuda Land hứa hẹn sẽ không ngừng phát triển và gia tăng giá trị theo thời gian.

A.D

Theo Trí thức trẻ