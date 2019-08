Một số đại lý ngừng nhận đặt ‘option’ VinFast Fadil: Không còn 6 túi khí, bỏ nhiều tính năng vượt trội

Theo thông tin mới nhất từ phía một số đại lý, VinFast Fadil có một số thay đổi nhất định về việc phân chia phiên bản. Hiện tại, Fadil sẽ được bán ra với 2 bản tiêu chuẩn (Base) và cao cấp (Plus), giá lần lượt là 395 triệu và 429 triệu đồng. Đây vẫn là mức giá ưu đãi cho khách đặt xe trước 1/9/2019. Bản "full option" 472 triệu đồng đã không đặt được nữa.

Đại diện phía VinFast chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Song, một số đại lý khẳng định đã có quyết định nội bộ từ hãng xe Việt.

Sự khác biệt của bản Plus so với bản Base bao gồm vành hợp kim 2 màu, cột B ốp đen bóng, vô-lăng bọc da có tích hợp nút bấm đa chức năng, màn hình 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay, 2 cổng USB, camera lùi và khoá cửa tự động. Mức chênh lệch giá 34 triệu đồng đổi lấy những trang bị trên.

VinFast Fadil chỉ còn 2 bản Base và Plus với trang bị cố định.

Với cách thay đổi như vậy, người mua xe Fadil sẽ không chọn được trang bị nhỏ lẻ nữa. Điều đó còn có nghĩa là những trang bị như đèn định vị LED và đèn hậu LED, điều hoà tự động có cảm biến độ ẩm, cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe và 6 túi khí không còn có mặt trên Fadil.

Những "option" mà trước đây người mua Fadil có thể đặt nhỏ lẻ.

Tư vấn bán hàng cho biết những khách đã đặt Fadil theo từng "option" nhỏ lẻ trước ngày 5/8 vẫn nhận được xe theo đúng mong muốn. Việc cân đối lại phiên bản dựa trên nhu cầu thực tế của người tiêu dùng trong nước dựa trên những đơn đặt xe trong thời gian vừa qua. Đa số khách hàng chọn bản Base. Một lượng khách hàng khác chỉ chọn thêm màn hình và camera lùi.

Với 2 phiên bản đã được định sẵn, rất có thể Fadil sẽ được điều chỉnh lại mức giá tính lệ phí trước bạ trong thời gian tới. Hiện tại, Fadil đang có giá tính trước bạ là 395 triệu đồng - giá của bản Base.

Lý do đổi sang 2 bản cố định được cho biết là dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng.

Cũng theo chia sẻ từ đại lý, hiện tại, Fadil bản Base có xe sẵn để giao ngay, còn bản Plus sẽ phải chờ khoảng 3 tháng, sau khi số xe chọn "option" nhỏ lẻ được xuất xưởng hết và VinFast lên dây chuyền mới sản xuất bản Plus. Tuy nhiên, sau khi đã có dây chuyền, bản Plus sẽ được sản xuất với số lượng lớn và hàng loạt, đảm bảo thời gian giao xe sớm hơn cho người đặt.

"Bản full mới ra này tiện ích hơn, đa phần khách hàng hướng tới và lựa chọn, nên sẽ sản xuất hàng loạt để có xe giao ngay không phải chờ đợi," người bán chia sẻ.