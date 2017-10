Mưa lớn kéo dài, nhiều vùng ở Nghệ An ngập sâu, lũ quét rình rập

Video: Thị xã Hoàng Mai bị ngập sau trận mưa kéo dài

Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới từ đêm 3/10 đến chiều 4/10, trên địa bàn Nghệ An có mưa vừa và mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-150mm.

Riêng một số huyện thị như: thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Qùy Châu lượng mưa dao động từ 150-200mm, có nơi trên 250mm.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu, nhiều xóm làng tại xã Giai Xuân (huyện Tân Kỳ) bị chia cắt bởi nước dâng cao ở các sông, khe suối. Một số nơi trẻ em không thể đến trường, phải đón một cái Tết Trung thu không trọn vẹn.

Nhiều nhà dân ở khu vực thị xã Hoàng Mai và huyện Nghĩa Đàn bị ngập nước do trận mưa kéo dài

Một số tuyến đường ở huyện Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai bị ngập. Nhiều nơi ở thị xã Hoàng Mai nước tràn vào nhà dân khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Mưa lớn kéo dài kèm theo đường ống thoát nước không có nên nhiều nơi trên tuyến quốc lộ 48E bị ngập nước và tràn vào cả nhà dân.

Theo quan sát của PV, nhiều đoạn đường tàu cũng bị ngập nước rất nguy hiểm, nhất là những khu vực có đường dân sinh đi qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, hôm nay (5/10), khu vực Bắc miền Trung tiếp tục có mưa và có thể gây ngập úng. Nguy cơ sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại một số huyện miền núi như: huyện Qùy Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn.

Một số hình ảnh về tình trạng mưa ngập ở Nghệ An được PV VTC News ghi nhận trong ngày 4/10:

Nước trên các con sông ở miền Tây Nghệ An dâng cao do mưa lớn kéo dài

Nước trên sông Hiếu dâng cao đoạn qua thị xã Thá Hòa và Nghĩa Đàn.

Nước nhiều nơi đổ về dồn dập khiến mực nước sông Con dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi ở huyện Tân Kỳ và Nghĩa Đàn.

Nước lũ đỗ khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt.